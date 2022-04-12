https://ria.ru/20220412/putin-1783138705.html

Мир сегодня сложнее, чем был во время холодной войны, заявил Путин

Мир сегодня сложнее, чем был во время холодной войны, заявил Путин - РИА Новости, 12.04.2022

Мир сегодня сложнее, чем был во время холодной войны, заявил Путин

Экономика РФ обязательно приспособится к новой реальности, это неизбежно, поскольку нынешний мир сложнее, а одной стране не удастся сохранить доминирование,... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T15:51

2022-04-12T15:51

2022-04-12T17:10

в мире

владимир путин

александр лукашенко

ссср

донбасс

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Экономика РФ обязательно приспособится к новой реальности, это неизбежно, поскольку нынешний мир сложнее, а одной стране не удастся сохранить доминирование, заявил президент РФ Владимир Путин."Экономика обязательно приспособится к новой ситуации. Нельзя одно судно зафрахтовать, можно другое, нельзя в одну страну направить - можно в третью, нельзя здесь закупить - можно в четвертой стране. Это неизбежно. Мир сегодня сложнее, чем был в условиях холодной войны, когда было два блока", - сказал Путин на пресс-конференции журналистам по итогам встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.Путин подчеркнул, что в этом сложном мире не удастся одной стране сохранить свое полное доминирование.Путин также отметил, что в мире происходит слом однополярного мира, сложившийся после распада СССР."Сегодня происходит слом той системы однополярного мира, который сложился после крушения Советского Союза. Вот что главное. Главное - не трагические события, происходящие на Донбассе и Украине", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20220404/era-1781795876.html

https://ria.ru/20220316/zapad-1778488244.html

ссср

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"В этом сложном мире одной стране не удастся сохранить свое полное доминирование" – Путин ПУТИН: МИР СЕГОДНЯ СЛОЖНЕЕ, ЧЕМ БЫЛ В УСЛОВИЯХ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ, И ОДНОЙ СТРАНЕ НЕ УДАСТСЯ СОХРАНИТЬ ДОМИНИРОВАНИЕ 2022-04-12T15:51 true PT0M43S

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в мире, владимир путин, александр лукашенко, ссср, донбасс