https://ria.ru/20220412/putin-1783137628.html

Путин рассчитывает, что в ситуации с санкциями возобладает здравый смысл

Путин рассчитывает, что в ситуации с санкциями возобладает здравый смысл - РИА Новости, 12.04.2022

Путин рассчитывает, что в ситуации с санкциями возобладает здравый смысл

Все в мире завязано в цепочки, если партнеры будут усугублять ситуацию, она усугубится и для них, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T15:47

2022-04-12T15:47

2022-04-12T16:52

в мире

владимир путин

санкции в отношении россии

россия

александр лукашенко

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Все в мире завязано в цепочки, если партнеры будут усугублять ситуацию, она усугубится и для них, заявил президент РФ Владимир Путин."И так уже рост происходит цен рост на продовольствие, даже до всех этих событий, рост цен на некоторые виды удобрений превышает в три раза докризисный уровень и продолжает расти. Все это в том числе связано с ошибками западных стран в энергетике и газовой сфере... Все это завязано в цепочки, довольно сложно развязываемые сегодня, и не нами созданные проблемы, но если сегодня наши партнеры будут усугублять ситуацию в финансовой сфере, страховой, в сфере перевозок, в том числе морского транспорта, ситуация будет усугубляться в том числе и для них", - сказал Путин на пресс-конференции журналистам по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.В качестве примера он привел сферу удобрений. По его словам, ситуация может привести к голоду в целом ряде регионов мира."А это неизбежно. И новые волны миграции, в том числе европейские страны. Здравый смысл должен возобладать. Очень на это рассчитываю. Но если нет, то тогда в такой сфере убытки будут нести те, кто инициирует эти процессы", - подчеркнул президент РФ.По его словам, экономика часть этих событий. "Кто-то пытается сохранить свое доминирование, в том числе в экономике, сделать это не удастся, надо только посмотреть на тенденции развития мировой экономики за последние десятилетия", - добавил Путин.

https://ria.ru/20220412/sanktsii-1783136175.html

https://ria.ru/20220412/sanktsii-1783135864.html

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в мире, владимир путин, санкции в отношении россии, россия, александр лукашенко