15:47 12.04.2022 (обновлено: 16:52 12.04.2022)
Путин рассчитывает, что в ситуации с санкциями возобладает здравый смысл
Президент Путин о санкциях: здравый смысл должен возобладать
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин на космодроме Восточный
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Все в мире завязано в цепочки, если партнеры будут усугублять ситуацию, она усугубится и для них, заявил президент РФ Владимир Путин.
"И так уже рост происходит цен рост на продовольствие, даже до всех этих событий, рост цен на некоторые виды удобрений превышает в три раза докризисный уровень и продолжает расти. Все это в том числе связано с ошибками западных стран в энергетике и газовой сфере... Все это завязано в цепочки, довольно сложно развязываемые сегодня, и не нами созданные проблемы, но если сегодня наши партнеры будут усугублять ситуацию в финансовой сфере, страховой, в сфере перевозок, в том числе морского транспорта, ситуация будет усугубляться в том числе и для них", - сказал Путин на пресс-конференции журналистам по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
В качестве примера он привел сферу удобрений. По его словам, ситуация может привести к голоду в целом ряде регионов мира.
"А это неизбежно. И новые волны миграции, в том числе европейские страны. Здравый смысл должен возобладать. Очень на это рассчитываю. Но если нет, то тогда в такой сфере убытки будут нести те, кто инициирует эти процессы", - подчеркнул президент РФ.
"Лучше тем, кто вводит необоснованные ограничения - вовремя одуматься и принять спокойные, правильные без всякой потери лица сбалансированные решения", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
По его словам, экономика часть этих событий. "Кто-то пытается сохранить свое доминирование, в том числе в экономике, сделать это не удастся, надо только посмотреть на тенденции развития мировой экономики за последние десятилетия", - добавил Путин.