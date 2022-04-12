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Путин рассчитывает, что в ситуации с санкциями возобладает здравый смысл - РИА Новости, 12.04.2022
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Путин рассчитывает, что в ситуации с санкциями возобладает здравый смысл
Путин рассчитывает, что в ситуации с санкциями возобладает здравый смысл - РИА Новости, 12.04.2022
Путин рассчитывает, что в ситуации с санкциями возобладает здравый смысл
Все в мире завязано в цепочки, если партнеры будут усугублять ситуацию, она усугубится и для них, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T15:47
2022-04-12T16:52
в мире
владимир путин
санкции в отношении россии
россия
александр лукашенко
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Все в мире завязано в цепочки, если партнеры будут усугублять ситуацию, она усугубится и для них, заявил президент РФ Владимир Путин."И так уже рост происходит цен рост на продовольствие, даже до всех этих событий, рост цен на некоторые виды удобрений превышает в три раза докризисный уровень и продолжает расти. Все это в том числе связано с ошибками западных стран в энергетике и газовой сфере... Все это завязано в цепочки, довольно сложно развязываемые сегодня, и не нами созданные проблемы, но если сегодня наши партнеры будут усугублять ситуацию в финансовой сфере, страховой, в сфере перевозок, в том числе морского транспорта, ситуация будет усугубляться в том числе и для них", - сказал Путин на пресс-конференции журналистам по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.В качестве примера он привел сферу удобрений. По его словам, ситуация может привести к голоду в целом ряде регионов мира."А это неизбежно. И новые волны миграции, в том числе европейские страны. Здравый смысл должен возобладать. Очень на это рассчитываю. Но если нет, то тогда в такой сфере убытки будут нести те, кто инициирует эти процессы", - подчеркнул президент РФ.По его словам, экономика часть этих событий. "Кто-то пытается сохранить свое доминирование, в том числе в экономике, сделать это не удастся, надо только посмотреть на тенденции развития мировой экономики за последние десятилетия", - добавил Путин.
https://ria.ru/20220412/sanktsii-1783136175.html
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в мире, владимир путин, санкции в отношении россии, россия, александр лукашенко
15:47 12.04.2022 (обновлено: 16:52 12.04.2022)
 
Путин рассчитывает, что в ситуации с санкциями возобладает здравый смысл

Президент Путин о санкциях: здравый смысл должен возобладать

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин на космодроме Восточный
Президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и генеральный директор Госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Все в мире завязано в цепочки, если партнеры будут усугублять ситуацию, она усугубится и для них, заявил президент РФ Владимир Путин.
"И так уже рост происходит цен рост на продовольствие, даже до всех этих событий, рост цен на некоторые виды удобрений превышает в три раза докризисный уровень и продолжает расти. Все это в том числе связано с ошибками западных стран в энергетике и газовой сфере... Все это завязано в цепочки, довольно сложно развязываемые сегодня, и не нами созданные проблемы, но если сегодня наши партнеры будут усугублять ситуацию в финансовой сфере, страховой, в сфере перевозок, в том числе морского транспорта, ситуация будет усугубляться в том числе и для них", - сказал Путин на пресс-конференции журналистам по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
15:44
Риски влияния санкций на экономику могут возрасти, заявил Путин
В качестве примера он привел сферу удобрений. По его словам, ситуация может привести к голоду в целом ряде регионов мира.
"А это неизбежно. И новые волны миграции, в том числе европейские страны. Здравый смысл должен возобладать. Очень на это рассчитываю. Но если нет, то тогда в такой сфере убытки будут нести те, кто инициирует эти процессы", - подчеркнул президент РФ.
"Лучше тем, кто вводит необоснованные ограничения - вовремя одуматься и принять спокойные, правильные без всякой потери лица сбалансированные решения", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
По его словам, экономика часть этих событий. "Кто-то пытается сохранить свое доминирование, в том числе в экономике, сделать это не удастся, надо только посмотреть на тенденции развития мировой экономики за последние десятилетия", - добавил Путин.
Блицкриг, на который рассчитывали наши недоброжелатели, не состоялся – Путин о санкциях - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
15:43
Путин о санкциях: блицкриг, на который рассчитывал Запад, не состоялся
 
В миреВладимир ПутинСанкции в отношении РоссииРоссияАлександр Лукашенко
 
 
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