https://ria.ru/20220412/putin-1783136763.html
Путин рассчитывает на рост малого и среднего бизнеса
Путин рассчитывает на рост малого и среднего бизнеса - РИА Новости, 12.04.2022
Путин рассчитывает на рост малого и среднего бизнеса
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости выделить дополнительные ресурсы на поддержку отдельных отраслей, разбюрокрачивать экономику и рассчитывает на РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T15:45
2022-04-12T15:45
2022-04-12T16:28
экономика
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732956513_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_214150372f7791c448d08959def21dbe.jpg
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости выделить дополнительные ресурсы на поддержку отдельных отраслей, разбюрокрачивать экономику и рассчитывает на рост малого и среднего бизнеса."Мы понимаем, что нам нужно дополнительно ресурсы выделять на поддержку отраслей. Мы понимаем, что в складывающейся ситуации самое правильное решение - разбюрокрачивание экономики, создание условий для роста новых производств на базе вновь создаваемых логистических цепочек. В этой связи могу сказать, что я рассчитываю на рост малого, среднего бизнеса, на инициативу, которая идет снизу", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
https://radiosputnik.ria.ru/20220412/biznes-1783123922.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732956513_170:176:2666:2048_1920x0_80_0_0_8d88e9980250a592ef7c05a5aeefd205.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
15:45 12.04.2022 (обновлено: 16:28 12.04.2022)
Путин рассчитывает на рост малого и среднего бизнеса
Путин рассчитывает на рост малого и среднего бизнеса в России