https://ria.ru/20220412/putin-1783136763.html

Путин рассчитывает на рост малого и среднего бизнеса

Путин рассчитывает на рост малого и среднего бизнеса - РИА Новости, 12.04.2022

Путин рассчитывает на рост малого и среднего бизнеса

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости выделить дополнительные ресурсы на поддержку отдельных отраслей, разбюрокрачивать экономику и рассчитывает на РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T15:45

2022-04-12T15:45

2022-04-12T16:28

экономика

россия

владимир путин

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости выделить дополнительные ресурсы на поддержку отдельных отраслей, разбюрокрачивать экономику и рассчитывает на рост малого и среднего бизнеса."Мы понимаем, что нам нужно дополнительно ресурсы выделять на поддержку отраслей. Мы понимаем, что в складывающейся ситуации самое правильное решение - разбюрокрачивание экономики, создание условий для роста новых производств на базе вновь создаваемых логистических цепочек. В этой связи могу сказать, что я рассчитываю на рост малого, среднего бизнеса, на инициативу, которая идет снизу", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

https://radiosputnik.ria.ru/20220412/biznes-1783123922.html

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Варвара Скокшина

экономика, россия, владимир путин