https://ria.ru/20220412/putin-1783136501.html
Экономика и финансовая система в России прочно стоят на ногах, заявил Путин
Экономика и финансовая система в России прочно стоят на ногах, заявил Путин - РИА Новости, 12.04.2022
Экономика и финансовая система в России прочно стоят на ногах, заявил Путин
Экономика РФ и финансовая система достаточно прочно стоят на ногах, а тренд на сохранение макроэкономических показателей скоро даст о себе знать, заявил... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T15:45
2022-04-12T15:45
2022-04-12T16:19
россия
владимир путин
экономика
александр лукашенко
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Экономика РФ и финансовая система достаточно прочно стоят на ногах, а тренд на сохранение макроэкономических показателей скоро даст о себе знать, заявил президент РФ Владимир Путин."Оказалось, что российская экономика, финансовая система достаточно прочно стоят на ногах. Я думаю, что этот тренд на сохранение макроэкономических показателей спокойной, ритмичной и профессиональной работой экономического блока скоро даст знать о себе в ближайшее время", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.При этом российский лидер отметил, что есть риски, связанные с логистикой, расчетами. "Это очевидно", - добавил Путин.
https://ria.ru/20220412/sanktsii-1783136175.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, экономика, александр лукашенко
15:45 12.04.2022 (обновлено: 16:19 12.04.2022)
Экономика и финансовая система в России прочно стоят на ногах, заявил Путин
Путин: экономика и финансовая система в России достаточно прочно стоят на ногах