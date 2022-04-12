https://ria.ru/20220412/putin-1783136501.html

Экономика и финансовая система в России прочно стоят на ногах, заявил Путин

Экономика и финансовая система в России прочно стоят на ногах, заявил Путин - РИА Новости, 12.04.2022

Экономика и финансовая система в России прочно стоят на ногах, заявил Путин

Экономика РФ и финансовая система достаточно прочно стоят на ногах, а тренд на сохранение макроэкономических показателей скоро даст о себе знать, заявил... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T15:45

2022-04-12T15:45

2022-04-12T16:19

россия

владимир путин

экономика

александр лукашенко

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Экономика РФ и финансовая система достаточно прочно стоят на ногах, а тренд на сохранение макроэкономических показателей скоро даст о себе знать, заявил президент РФ Владимир Путин."Оказалось, что российская экономика, финансовая система достаточно прочно стоят на ногах. Я думаю, что этот тренд на сохранение макроэкономических показателей спокойной, ритмичной и профессиональной работой экономического блока скоро даст знать о себе в ближайшее время", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.При этом российский лидер отметил, что есть риски, связанные с логистикой, расчетами. "Это очевидно", - добавил Путин.

https://ria.ru/20220412/sanktsii-1783136175.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, экономика, александр лукашенко