https://ria.ru/20220412/putin-1783128519.html

Путин прокомментировал переход на рубли в расчетах с Минском за газ

Путин прокомментировал переход на рубли в расчетах с Минском за газ - РИА Новости, 12.04.2022

Путин прокомментировал переход на рубли в расчетах с Минском за газ

Расчеты за газ в рублях с Минском минимизируют негативные влияния санкций и для Белоруссии, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T15:26

2022-04-12T15:26

2022-04-12T15:42

экономика

александр лукашенко

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Расчеты за газ в рублях с Минском минимизируют негативные влияния санкций и для Белоруссии, заявил президент РФ Владимир Путин."РФ сохраняет самые благоприятные цены на нефть и газ, поставляемые в Белоруссию для внутреннего потребления. При этом расчеты за них переведены в российские рубли. Это позволяет минимизировать негативные влияния внешней конъюнктуры на положение граждан и промышленных предприятий Белоруссии", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

https://ria.ru/20220411/vengriya-1782981094.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, александр лукашенко, белоруссия