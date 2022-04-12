https://ria.ru/20220412/putin-1783128519.html
Путин прокомментировал переход на рубли в расчетах с Минском за газ
Путин прокомментировал переход на рубли в расчетах с Минском за газ - РИА Новости, 12.04.2022
Путин прокомментировал переход на рубли в расчетах с Минском за газ
Расчеты за газ в рублях с Минском минимизируют негативные влияния санкций и для Белоруссии, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T15:26
2022-04-12T15:26
2022-04-12T15:42
экономика
александр лукашенко
белоруссия
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Расчеты за газ в рублях с Минском минимизируют негативные влияния санкций и для Белоруссии, заявил президент РФ Владимир Путин."РФ сохраняет самые благоприятные цены на нефть и газ, поставляемые в Белоруссию для внутреннего потребления. При этом расчеты за них переведены в российские рубли. Это позволяет минимизировать негативные влияния внешней конъюнктуры на положение граждан и промышленных предприятий Белоруссии", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
https://ria.ru/20220411/vengriya-1782981094.html
белоруссия
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, александр лукашенко, белоруссия
15:26 12.04.2022 (обновлено: 15:42 12.04.2022)
Путин прокомментировал переход на рубли в расчетах с Минском за газ
Президент Путин заявил, что расчеты в рублях минимизируют последствия санкций для Минска