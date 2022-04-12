https://ria.ru/20220412/putin-1783126679.html

Путин рассказал о реализации союзных программ

Путин рассказал о реализации союзных программ - РИА Новости, 12.04.2022

Путин рассказал о реализации союзных программ

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что реализовано уже 30% союзных программ РФ и Белоруссии из намеченного до конца 2023 года. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T15:22

2022-04-12T15:22

2022-04-12T16:02

союзное государство

в мире

александр лукашенко

россия

владимир путин

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783141325_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1e46a951074a4a347051bfab7ee13637.jpg

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что реализовано уже 30% союзных программ РФ и Белоруссии из намеченного до конца 2023 года."Выполнено уже более 30% из намеченного до конца 2023 года", - сказал Путин по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.В частности, по его словам, в банковском секторе определены подходы к формированию единой денежно-кредитной политики, валютного регулирования, интеграции национальных платежных систем. Подписан договор о гармонизации таможенного законодательства."Прорабатываются вопросы запуска межгосударственного центра по управлению финансовыми рисками. Создается интегрированная система администрирования косвенных налогов. Мы пошли на встречу нашим белорусским друзьям и обеспечили комфортные условия обслуживания выданных России кредитов. Рассчитываем, что это поспособствует укреплению всего финансового сектора Союзного государства", - добавил Путин.

https://ria.ru/20220412/byudzhet-1783117504.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220408/lukashenko-1782478387.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Выполнено более 30% из намеченного" – Путин о совместных с Белоруссией программах ПУТИН О РЕАЛИЗАЦИИ СОЮЗНЫХ ПРОГРАММ: ВЫПОЛНЕНО БОЛЕЕ 30% ИЗ НАМЕЧЕННОГО ДО КОНЦА 2023 Г 2022-04-12T15:22 true PT0M32S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, александр лукашенко, россия, владимир путин, белоруссия