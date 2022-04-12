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Путин рассказал о реализации союзных программ - РИА Новости, 12.04.2022
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Путин рассказал о реализации союзных программ
Путин рассказал о реализации союзных программ - РИА Новости, 12.04.2022
Путин рассказал о реализации союзных программ
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что реализовано уже 30% союзных программ РФ и Белоруссии из намеченного до конца 2023 года. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T15:22
2022-04-12T16:02
союзное государство
в мире
александр лукашенко
россия
владимир путин
белоруссия
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что реализовано уже 30% союзных программ РФ и Белоруссии из намеченного до конца 2023 года."Выполнено уже более 30% из намеченного до конца 2023 года", - сказал Путин по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.В частности, по его словам, в банковском секторе определены подходы к формированию единой денежно-кредитной политики, валютного регулирования, интеграции национальных платежных систем. Подписан договор о гармонизации таможенного законодательства."Прорабатываются вопросы запуска межгосударственного центра по управлению финансовыми рисками. Создается интегрированная система администрирования косвенных налогов. Мы пошли на встречу нашим белорусским друзьям и обеспечили комфортные условия обслуживания выданных России кредитов. Рассчитываем, что это поспособствует укреплению всего финансового сектора Союзного государства", - добавил Путин.
https://ria.ru/20220412/byudzhet-1783117504.html
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"Выполнено более 30% из намеченного" – Путин о совместных с Белоруссией программах
ПУТИН О РЕАЛИЗАЦИИ СОЮЗНЫХ ПРОГРАММ: ВЫПОЛНЕНО БОЛЕЕ 30% ИЗ НАМЕЧЕННОГО ДО КОНЦА 2023 Г
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в мире, александр лукашенко, россия, владимир путин, белоруссия
15:22 12.04.2022 (обновлено: 16:02 12.04.2022)
 
Путин рассказал о реализации союзных программ

Президент Путин рассказал о реализации союзных программ

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что реализовано уже 30% союзных программ РФ и Белоруссии из намеченного до конца 2023 года.
"Выполнено уже более 30% из намеченного до конца 2023 года", - сказал Путин по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Председатель комиссии Парламентского Собрания по бюджету и финансам Виктор Селиверстов - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
14:49Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Эксперт отметил уникальность бюджетного процесса Союзного государства
В частности, по его словам, в банковском секторе определены подходы к формированию единой денежно-кредитной политики, валютного регулирования, интеграции национальных платежных систем. Подписан договор о гармонизации таможенного законодательства.
"Прорабатываются вопросы запуска межгосударственного центра по управлению финансовыми рисками. Создается интегрированная система администрирования косвенных налогов. Мы пошли на встречу нашим белорусским друзьям и обеспечили комфортные условия обслуживания выданных России кредитов. Рассчитываем, что это поспособствует укреплению всего финансового сектора Союзного государства", - добавил Путин.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
8 апреля, 12:15В мире
Лукашенко заявил о приверженности союзным отношениям с РФ
 
Союзное государствоВ миреАлександр ЛукашенкоРоссияВладимир ПутинБелоруссия
 
 
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