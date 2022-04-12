https://ria.ru/20220412/putin-1783125347.html
Путин: Москва и Минск будут противостоять попыткам их изолировать
Путин: Москва и Минск будут противостоять попыткам их изолировать - РИА Новости, 12.04.2022
Путин: Москва и Минск будут противостоять попыткам их изолировать
Москва и Минск будут сообща противостоять попыткам изолировать их от глобальной экономики, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T15:18
2022-04-12T15:18
2022-04-12T16:23
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белоруссия
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владимир путин
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Москва и Минск будут сообща противостоять попыткам изолировать их от глобальной экономики, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на космодроме "Восточный"."Будем и далее сообща противостоять любым попыткам затормозить развитие наших стран или искусственно изолировать их от глобальной экономики", - сказал Путин.Он отметил, что попытки изоляции России и Белоруссии абсолютно бесполезны. "Россия и Белоруссия тесно связаны между собой экономически, традиционно, как я уже говорил, многими узами, нитями, в том числе в рамках промышленной кооперации. И этот номер в отношении нас безусловно не пройдет", - подчеркнул Путин.
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в мире, белоруссия, россия, владимир путин, александр лукашенко
15:18 12.04.2022 (обновлено: 16:23 12.04.2022)
Путин: Москва и Минск будут противостоять попыткам их изолировать
Президент Путин: будем противостоять попыткам изолировать Москву и Минск