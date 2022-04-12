https://ria.ru/20220412/putin-1783103989.html

Путин поговорит с Лукашенко о Союзном государстве

Путин поговорит с Лукашенко о Союзном государстве - РИА Новости, 12.04.2022

Путин поговорит с Лукашенко о Союзном государстве

Президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко сообщил, что хочет поговорить о Союзном государстве: здесь много, что... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T14:00

2022-04-12T14:00

2022-04-12T15:30

в мире

владимир путин

александр лукашенко

белоруссия

россия

союзное государство

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко сообщил, что хочет поговорить о Союзном государстве: здесь много, что предстоит сделать, но несмотря на внешнее давление, экономика развивается."И конечно, безусловно, воспользуемся этим случаем, нашей встречей, для того чтобы поговорить о дальнейшей совместной работе на всех направлениях, которые мы с Вами определили для дальнейшего строительства Союзного государства. Здесь очень многое предстоит сделать", - сказал Путин на встрече с Лукашенко.По его словам, несмотря на так называемое внешнее давление, отношения РФ и Белоруссии в сфере экономики развиваются успешно."Почти 40 миллиардов долларов оборот, 38 с лишним миллиардов – это очень хороший показатель. Белоруссия – одна из стран – лидеров по объёму товарооборота с Россией", - добавил Путин.

https://radiosputnik.ria.ru/20220412/lukashenko-1783114251.html

https://ria.ru/20220412/byudzhet-1783117504.html

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Дарья Буймова

в мире, владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, россия