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Путин поговорит с Лукашенко о Союзном государстве - РИА Новости, 12.04.2022
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Союзное государство
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Путин поговорит с Лукашенко о Союзном государстве
Путин поговорит с Лукашенко о Союзном государстве - РИА Новости, 12.04.2022
Путин поговорит с Лукашенко о Союзном государстве
Президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко сообщил, что хочет поговорить о Союзном государстве: здесь много, что... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T14:00
2022-04-12T15:30
в мире
владимир путин
александр лукашенко
белоруссия
россия
союзное государство
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко сообщил, что хочет поговорить о Союзном государстве: здесь много, что предстоит сделать, но несмотря на внешнее давление, экономика развивается."И конечно, безусловно, воспользуемся этим случаем, нашей встречей, для того чтобы поговорить о дальнейшей совместной работе на всех направлениях, которые мы с Вами определили для дальнейшего строительства Союзного государства. Здесь очень многое предстоит сделать", - сказал Путин на встрече с Лукашенко.По его словам, несмотря на так называемое внешнее давление, отношения РФ и Белоруссии в сфере экономики развиваются успешно."Почти 40 миллиардов долларов оборот, 38 с лишним миллиардов – это очень хороший показатель. Белоруссия – одна из стран – лидеров по объёму товарооборота с Россией", - добавил Путин.
https://radiosputnik.ria.ru/20220412/lukashenko-1783114251.html
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в мире, владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, россия
14:00 12.04.2022 (обновлено: 15:30 12.04.2022)
 
Путин поговорит с Лукашенко о Союзном государстве

Президент Путин обсудит с главой Белоруссии Лукашенко Союзное государство

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин на космодроме Восточный
Президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и генеральный директор Госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин на космодроме Восточный
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко сообщил, что хочет поговорить о Союзном государстве: здесь много, что предстоит сделать, но несмотря на внешнее давление, экономика развивается.
"И конечно, безусловно, воспользуемся этим случаем, нашей встречей, для того чтобы поговорить о дальнейшей совместной работе на всех направлениях, которые мы с Вами определили для дальнейшего строительства Союзного государства. Здесь очень многое предстоит сделать", - сказал Путин на встрече с Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко беседует с президентом России Владимиром Путиным во время поездки на космодром Восточный - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
14:36В мире
Лукашенко заявил, что знает способ справиться с санкционным давлением
По его словам, несмотря на так называемое внешнее давление, отношения РФ и Белоруссии в сфере экономики развиваются успешно.
"Почти 40 миллиардов долларов оборот, 38 с лишним миллиардов – это очень хороший показатель. Белоруссия – одна из стран – лидеров по объёму товарооборота с Россией", - добавил Путин.
Председатель комиссии Парламентского Собрания по бюджету и финансам Виктор Селиверстов - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
14:49Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Эксперт отметил уникальность бюджетного процесса Союзного государства
 
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