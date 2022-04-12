https://ria.ru/20220412/putin-1783103989.html
Путин поговорит с Лукашенко о Союзном государстве
Путин поговорит с Лукашенко о Союзном государстве - РИА Новости, 12.04.2022
Путин поговорит с Лукашенко о Союзном государстве
Президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко сообщил, что хочет поговорить о Союзном государстве: здесь много, что... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T14:00
2022-04-12T14:00
2022-04-12T15:30
в мире
владимир путин
александр лукашенко
белоруссия
россия
союзное государство
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко сообщил, что хочет поговорить о Союзном государстве: здесь много, что предстоит сделать, но несмотря на внешнее давление, экономика развивается."И конечно, безусловно, воспользуемся этим случаем, нашей встречей, для того чтобы поговорить о дальнейшей совместной работе на всех направлениях, которые мы с Вами определили для дальнейшего строительства Союзного государства. Здесь очень многое предстоит сделать", - сказал Путин на встрече с Лукашенко.По его словам, несмотря на так называемое внешнее давление, отношения РФ и Белоруссии в сфере экономики развиваются успешно."Почти 40 миллиардов долларов оборот, 38 с лишним миллиардов – это очень хороший показатель. Белоруссия – одна из стран – лидеров по объёму товарооборота с Россией", - добавил Путин.
https://radiosputnik.ria.ru/20220412/lukashenko-1783114251.html
https://ria.ru/20220412/byudzhet-1783117504.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, россия
14:00 12.04.2022 (обновлено: 15:30 12.04.2022)
Путин поговорит с Лукашенко о Союзном государстве
Президент Путин обсудит с главой Белоруссии Лукашенко Союзное государство
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко сообщил, что хочет поговорить о Союзном государстве: здесь много, что предстоит сделать, но несмотря на внешнее давление, экономика развивается.
"И конечно, безусловно, воспользуемся этим случаем, нашей встречей, для того чтобы поговорить о дальнейшей совместной работе на всех направлениях, которые мы с Вами определили для дальнейшего строительства Союзного государства. Здесь очень многое предстоит сделать", - сказал Путин на встрече с Лукашенко.
По его словам, несмотря на так называемое внешнее давление, отношения РФ
и Белоруссии
в сфере экономики развиваются успешно.
"Почти 40 миллиардов долларов оборот, 38 с лишним миллиардов – это очень хороший показатель. Белоруссия – одна из стран – лидеров по объёму товарооборота с Россией", - добавил Путин.