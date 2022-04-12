https://ria.ru/20220412/putin-1783067799.html

Путин рассказал о планах совместной с Минском работы в космической сфере

Путин рассказал о планах совместной с Минском работы в космической сфере - РИА Новости, 12.04.2022

Путин рассказал о планах совместной с Минском работы в космической сфере

Россия и Белоруссия будут совместно участвовать в крупном проекте по производству и запуску специальных космических аппаратов для дистанционного зондирования... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T11:54

2022-04-12T11:54

2022-04-12T14:06

космос - риа наука

владимир путин

белоруссия

россия

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Россия и Белоруссия будут совместно участвовать в крупном проекте по производству и запуску специальных космических аппаратов для дистанционного зондирования Земли, сообщил президент России Владимир Путин."Что касается дистанционного зондирования Земли, то начат крупный проект по производству и запуску специальных космических аппаратов. Объединили для этого научно-промышленный потенциал России и ведущих предприятий Белоруссии, которые всегда славились, еще с советских времен, своими компетенциями в производстве высокоточного оборудования, сложнейших оптоэлектронных и радиотехнический систем", - сказал он на церемонии награждения космонавтов."Будем делать высокотехнологичные аппараты", - сказал он в ходе общения с работниками космодрома "Восточный".Путин отметил, что у Минска есть очень хорошие предприятия."С советских времен осталось. Александр Григорьевич (Лукашенко) не дал свалиться на бок. Дал поддержку. Будем использовать для эффективной работы", - добавил он.

https://ria.ru/20220412/kosmonavt-1783059076.html

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Путин: РФ и Белоруссия будут совместно работать в космической сфере ПУТИН: РФ И БЕЛОРУССИЯ БУДУТ СОВМЕСТНО ФОРМИРОВАТЬ ИНФРАСТРУКТУРУ В КОСМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 2022-04-12T11:54 true PT0M22S

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космос - риа наука, владимир путин, белоруссия, россия