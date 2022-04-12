https://ria.ru/20220412/putin-1783067799.html
Путин рассказал о планах совместной с Минском работы в космической сфере
Путин рассказал о планах совместной с Минском работы в космической сфере - РИА Новости, 12.04.2022
Путин рассказал о планах совместной с Минском работы в космической сфере
Россия и Белоруссия будут совместно участвовать в крупном проекте по производству и запуску специальных космических аппаратов для дистанционного зондирования... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T11:54
2022-04-12T11:54
2022-04-12T14:06
космос - риа наука
владимир путин
белоруссия
россия
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Россия и Белоруссия будут совместно участвовать в крупном проекте по производству и запуску специальных космических аппаратов для дистанционного зондирования Земли, сообщил президент России Владимир Путин."Что касается дистанционного зондирования Земли, то начат крупный проект по производству и запуску специальных космических аппаратов. Объединили для этого научно-промышленный потенциал России и ведущих предприятий Белоруссии, которые всегда славились, еще с советских времен, своими компетенциями в производстве высокоточного оборудования, сложнейших оптоэлектронных и радиотехнический систем", - сказал он на церемонии награждения космонавтов."Будем делать высокотехнологичные аппараты", - сказал он в ходе общения с работниками космодрома "Восточный".Путин отметил, что у Минска есть очень хорошие предприятия."С советских времен осталось. Александр Григорьевич (Лукашенко) не дал свалиться на бок. Дал поддержку. Будем использовать для эффективной работы", - добавил он.
https://ria.ru/20220412/kosmonavt-1783059076.html
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Путин: РФ и Белоруссия будут совместно работать в космической сфере
ПУТИН: РФ И БЕЛОРУССИЯ БУДУТ СОВМЕСТНО ФОРМИРОВАТЬ ИНФРАСТРУКТУРУ В КОСМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
2022-04-12T11:54
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космос - риа наука, владимир путин, белоруссия, россия
11:54 12.04.2022 (обновлено: 14:06 12.04.2022)
Путин рассказал о планах совместной с Минском работы в космической сфере
Президент Путин рассказал о планах совместной с Минском работы над космическими аппаратами