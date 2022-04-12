https://ria.ru/20220412/putin-1783066372.html

Россия не собирается изолироваться, заявил Путин

Россия не собирается изолироваться, заявил Путин - РИА Новости, 12.04.2022

Россия не собирается изолироваться, заявил Путин

Россия не собирается изолироваться, и нас нельзя жестко изолировать в современном мире, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T11:47

2022-04-12T11:47

2022-04-12T13:36

в мире

владимир путин

восточный (космодром)

санкции в отношении россии

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Россия не собирается изолироваться, и нас нельзя жестко изолировать в современном мире, заявил президент России Владимир Путин.Путин отметил, что первые санкции в 2014 году привели к тому, что российское сельское хозяйство стало высокотехнологичным и существенно повысился объем экспорта."Мы будем работать с теми нашими партнёрами, которые хотят взаимодействовать", - добавил он.

https://ria.ru/20220412/kosmos-1783066141.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, восточный (космодром), санкции в отношении россии