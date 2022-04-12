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Россия не собирается изолироваться, заявил Путин - РИА Новости, 12.04.2022
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Россия не собирается изолироваться, заявил Путин
Россия не собирается изолироваться, заявил Путин - РИА Новости, 12.04.2022
Россия не собирается изолироваться, заявил Путин
Россия не собирается изолироваться, и нас нельзя жестко изолировать в современном мире, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T11:47
2022-04-12T13:36
в мире
владимир путин
восточный (космодром)
санкции в отношении россии
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Россия не собирается изолироваться, и нас нельзя жестко изолировать в современном мире, заявил президент России Владимир Путин.Путин отметил, что первые санкции в 2014 году привели к тому, что российское сельское хозяйство стало высокотехнологичным и существенно повысился объем экспорта."Мы будем работать с теми нашими партнёрами, которые хотят взаимодействовать", - добавил он.
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в мире, владимир путин, восточный (космодром), санкции в отношении россии
11:47 12.04.2022 (обновлено: 13:36 12.04.2022)
 
Россия не собирается изолироваться, заявил Путин

Президент Путин заявил, что Россию нельзя жестко изолировать в современном мире

© РИА Новости / Сергей Гунеев/POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев/POOL
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Россия не собирается изолироваться, и нас нельзя жестко изолировать в современном мире, заявил президент России Владимир Путин.

"А мы не собираемся изолироваться. А жестко изолировать в современном мире вообще невозможно никого. А уж такую огромную страну, как Россия, точно невозможно", - сказал Путин в ходе общения с работниками космодрома "Восточный".

Путин отметил, что первые санкции в 2014 году привели к тому, что российское сельское хозяйство стало высокотехнологичным и существенно повысился объем экспорта.
"Мы будем работать с теми нашими партнёрами, которые хотят взаимодействовать", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками космодрома Восточный в сборочном цех ракеты-носителя - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
11:46Наука
Россия сможет развивать ракетно-космическую программу, заявил Путин
 
В миреВладимир ПутинВосточный (космодром)Санкции в отношении России
 
 
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