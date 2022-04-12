https://ria.ru/20220412/putin-1783066372.html
Россия не собирается изолироваться, заявил Путин
Россия не собирается изолироваться, заявил Путин - РИА Новости, 12.04.2022
Россия не собирается изолироваться, заявил Путин
Россия не собирается изолироваться, и нас нельзя жестко изолировать в современном мире, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T11:47
2022-04-12T11:47
2022-04-12T13:36
в мире
владимир путин
восточный (космодром)
санкции в отношении россии
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Россия не собирается изолироваться, и нас нельзя жестко изолировать в современном мире, заявил президент России Владимир Путин.Путин отметил, что первые санкции в 2014 году привели к тому, что российское сельское хозяйство стало высокотехнологичным и существенно повысился объем экспорта."Мы будем работать с теми нашими партнёрами, которые хотят взаимодействовать", - добавил он.
https://ria.ru/20220412/kosmos-1783066141.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, восточный (космодром), санкции в отношении россии
11:47 12.04.2022 (обновлено: 13:36 12.04.2022)
Россия не собирается изолироваться, заявил Путин
Президент Путин заявил, что Россию нельзя жестко изолировать в современном мире