https://ria.ru/20220412/putin-1783064952.html

Задачи спецоперации на Украине будут выполнены, заявил Путин

Задачи спецоперации на Украине будут выполнены, заявил Путин - РИА Новости, 12.04.2022

Задачи спецоперации на Украине будут выполнены, заявил Путин

Нет никаких сомнений что цели и задачи операции на Украине будут выполнены, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T11:41

2022-04-12T11:41

2022-04-12T15:11

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санкции в отношении россии

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Нет никаких сомнений что цели и задачи операции на Украине будут выполнены, заявил президент России Владимир Путин."Так и будет. Нет никаких сомнений ", - сказал он в ходе общения с работниками космодрома Восточный, отвечая на пожелание, чтобы цели и задачи ВС РФ на Украине были выполнены."Цели абсолютно понятны. Они благородны", - сказал Путин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Согласно статистике Минобороны РФ на 12 апреля, с начала операции уничтожено 88% танков и других бронированных машин Украины (2139 из 2416 танков, которые были в украинских войсках на 24 февраля), 85% военных самолетов (130 из 152), 66% парка вертолетов (99 из 149) и так далее. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, ВВС и ПВО Украины "практически уничтожены", а ВМС "перестали существовать".

https://ria.ru/20220412/spetsoperatsiya-1783066033.html

https://ria.ru/20220412/ukraina-1783065794.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, вооруженные силы рф, санкции в отношении россии