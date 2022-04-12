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Задачи спецоперации на Украине будут выполнены, заявил Путин - РИА Новости, 12.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220412/putin-1783064952.html
Задачи спецоперации на Украине будут выполнены, заявил Путин
Задачи спецоперации на Украине будут выполнены, заявил Путин - РИА Новости, 12.04.2022
Задачи спецоперации на Украине будут выполнены, заявил Путин
Нет никаких сомнений что цели и задачи операции на Украине будут выполнены, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T11:41
2022-04-12T15:11
в мире
владимир путин
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
донбасс
вооруженные силы рф
санкции в отношении россии
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Нет никаких сомнений что цели и задачи операции на Украине будут выполнены, заявил президент России Владимир Путин."Так и будет. Нет никаких сомнений ", - сказал он в ходе общения с работниками космодрома Восточный, отвечая на пожелание, чтобы цели и задачи ВС РФ на Украине были выполнены."Цели абсолютно понятны. Они благородны", - сказал Путин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Согласно статистике Минобороны РФ на 12 апреля, с начала операции уничтожено 88% танков и других бронированных машин Украины (2139 из 2416 танков, которые были в украинских войсках на 24 февраля), 85% военных самолетов (130 из 152), 66% парка вертолетов (99 из 149) и так далее. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, ВВС и ПВО Украины "практически уничтожены", а ВМС "перестали существовать".
https://ria.ru/20220412/spetsoperatsiya-1783066033.html
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, вооруженные силы рф, санкции в отношении россии
11:41 12.04.2022 (обновлено: 15:11 12.04.2022)
 
Задачи спецоперации на Украине будут выполнены, заявил Путин

Президент Путин заявил, что цель операции на Украине заключается в помощи людям в Донбассе

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент Владимир Путин
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Нет никаких сомнений что цели и задачи операции на Украине будут выполнены, заявил президент России Владимир Путин.
"Так и будет. Нет никаких сомнений ", - сказал он в ходе общения с работниками космодрома Восточный, отвечая на пожелание, чтобы цели и задачи ВС РФ на Украине были выполнены.
Колонна российской военной техники - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
11:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Путин назвал спецоперацию на Украине правильным шагом
"Цели абсолютно понятны. Они благородны", - сказал Путин.
"Цель главная - помощь людям на Донбассе. Народу республик Донбасса, которые мы признали. Вынуждены были это сделать, просто потому что, к сожалению, киевские власти, которые подталкивались с Запада, отказались выполнять минские соглашения", - сказал Путин в ходе общения с работниками космодрома Восточный.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Согласно статистике Минобороны РФ на 12 апреля, с начала операции уничтожено 88% танков и других бронированных машин Украины (2139 из 2416 танков, которые были в украинских войсках на 24 февраля), 85% военных самолетов (130 из 152), 66% парка вертолетов (99 из 149) и так далее. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, ВВС и ПВО Украины "практически уничтожены", а ВМС "перестали существовать".
Путин: Украину начали превращать в антироссийский плацдарм - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
11:44Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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