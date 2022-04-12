https://ria.ru/20220412/putin-1783059757.html
Россия расширит потенциал спутниковой группировки
Россия расширит потенциал спутниковой группировки - РИА Новости, 12.04.2022
Россия расширит потенциал спутниковой группировки
Количественный и качественный потенциал спутниковой группировки РФ будет существенно расширен, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T11:32
2022-04-12T11:32
2022-04-12T12:32
владимир путин
космос - риа наука
восточный (космодром)
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Количественный и качественный потенциал спутниковой группировки РФ будет существенно расширен, заявил президент России Владимир Путин."Для дальнейшего внедрения цифровых сервисов во всех отраслях экономики, госуправлении, в образовании, здравоохранении, в повседневной жизни людей необходимо на новом уровне задействовать возможности космических информационных технологий. Для этого в рамках программы "Сфера" намерены существенно расширить количественный и качественный потенциал нашей спутниковой группировки", - сказал он на церемонии награждения космонавтов.
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владимир путин, космос - риа наука, восточный (космодром)
11:32 12.04.2022 (обновлено: 12:32 12.04.2022)
Россия расширит потенциал спутниковой группировки
Россия расширит количественный и качественный потенциал спутниковой группировки