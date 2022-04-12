https://ria.ru/20220412/putin-1783058283.html

Россия победила в гонке за лидерство в космосе в прошлом, заявил Путин

Россия победила в гонке за лидерство в космосе в прошлом, заявил Путин - РИА Новости, 12.04.2022

Россия победила в гонке за лидерство в космосе в прошлом, заявил Путин

Россия победила в упорной гонке за лидерство в космосе в прошлом, поколение создателей отечественной ракетно-космической программы оставило нам примеры... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T11:28

2022-04-12T11:28

2022-04-12T12:30

космос - риа наука

луна

земля

владимир путин

восточный (космодром)

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Россия победила в упорной гонке за лидерство в космосе в прошлом, поколение создателей отечественной ракетно-космической программы оставило нам примеры товарищества, смелости и воли, которые и сегодня нас вдохновляют, заявил президент России Владимир Путин."Победили в упорной жесточайшей гонке за лидерство в космосе. Первыми создали искусственный спутник Земли, пилотируемый корабль, космическую станцию, осуществили автономные миссии для изучения Луны и Марса", - сказал он на церемонии награждения космонавтов.Президент напомнил, что именно отечественный космический аппарат впервые опустился на раскаленную поверхность Венеры."Поколение создателей отечественной ракетно-космической программы оставило нам не только колоссальный технологический задел, но и те ценности, на которые мы равняемся. Равняемся и сегодня. Те примеры товарищества, в хорошем смысле слова дерзости, воли, смелости, которые и сегодня нас объединяют и вдохновляют", - сказал Путин, отметив, что "наказом нам служит стремление наших предков идти вперед".

https://ria.ru/20220412/putin-1783067799.html

https://ria.ru/20220412/kosmos-1783066141.html

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космос - риа наука, луна, земля, владимир путин, восточный (космодром)