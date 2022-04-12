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Россия победила в гонке за лидерство в космосе в прошлом, заявил Путин - РИА Новости, 12.04.2022
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Россия победила в гонке за лидерство в космосе в прошлом, заявил Путин
Россия победила в гонке за лидерство в космосе в прошлом, заявил Путин - РИА Новости, 12.04.2022
Россия победила в гонке за лидерство в космосе в прошлом, заявил Путин
Россия победила в упорной гонке за лидерство в космосе в прошлом, поколение создателей отечественной ракетно-космической программы оставило нам примеры... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T11:28
2022-04-12T12:30
космос - риа наука
луна
земля
владимир путин
восточный (космодром)
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Россия победила в упорной гонке за лидерство в космосе в прошлом, поколение создателей отечественной ракетно-космической программы оставило нам примеры товарищества, смелости и воли, которые и сегодня нас вдохновляют, заявил президент России Владимир Путин."Победили в упорной жесточайшей гонке за лидерство в космосе. Первыми создали искусственный спутник Земли, пилотируемый корабль, космическую станцию, осуществили автономные миссии для изучения Луны и Марса", - сказал он на церемонии награждения космонавтов.Президент напомнил, что именно отечественный космический аппарат впервые опустился на раскаленную поверхность Венеры."Поколение создателей отечественной ракетно-космической программы оставило нам не только колоссальный технологический задел, но и те ценности, на которые мы равняемся. Равняемся и сегодня. Те примеры товарищества, в хорошем смысле слова дерзости, воли, смелости, которые и сегодня нас объединяют и вдохновляют", - сказал Путин, отметив, что "наказом нам служит стремление наших предков идти вперед".
https://ria.ru/20220412/putin-1783067799.html
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космос - риа наука, луна, земля, владимир путин, восточный (космодром)
11:28 12.04.2022 (обновлено: 12:30 12.04.2022)
 
Россия победила в гонке за лидерство в космосе в прошлом, заявил Путин

Президент Путин заявил, что Россия победила в гонке за лидерство в космосе в прошлом

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Россия победила в упорной гонке за лидерство в космосе в прошлом, поколение создателей отечественной ракетно-космической программы оставило нам примеры товарищества, смелости и воли, которые и сегодня нас вдохновляют, заявил президент России Владимир Путин.
"Победили в упорной жесточайшей гонке за лидерство в космосе. Первыми создали искусственный спутник Земли, пилотируемый корабль, космическую станцию, осуществили автономные миссии для изучения Луны и Марса", - сказал он на церемонии награждения космонавтов.
Путин: РФ и Белоруссия будут совместно работать в космической сфере - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
11:54
Путин рассказал о планах совместной с Минском работы в космической сфере
Президент напомнил, что именно отечественный космический аппарат впервые опустился на раскаленную поверхность Венеры.
"В основе наших достижений и в решении оборонных задач, и в развитии технологий мирного космоса - открытия и разработки величайших мыслителей человечества. Наших соотечественников", - добавил он.
"Поколение создателей отечественной ракетно-космической программы оставило нам не только колоссальный технологический задел, но и те ценности, на которые мы равняемся. Равняемся и сегодня. Те примеры товарищества, в хорошем смысле слова дерзости, воли, смелости, которые и сегодня нас объединяют и вдохновляют", - сказал Путин, отметив, что "наказом нам служит стремление наших предков идти вперед".
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками космодрома Восточный в сборочном цех ракеты-носителя - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
11:46Наука
Россия сможет развивать ракетно-космическую программу, заявил Путин
 
Космос - РИА НаукаЛунаЗемляВладимир ПутинВосточный (космодром)
 
 
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