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СК расследует обстоятельства повреждения путей в Белгородской области - РИА Новости, 12.04.2022
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СК расследует обстоятельства повреждения путей в Белгородской области
СК расследует обстоятельства повреждения путей в Белгородской области - РИА Новости, 12.04.2022
СК расследует обстоятельства повреждения путей в Белгородской области
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства повреждения железнодорожных путей в Белгородской области,... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T11:22
2022-04-12T11:26
происшествия
россия
шебекинский район
белгородская область
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства повреждения железнодорожных путей в Белгородской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Выменцу оперативно расследовать обстоятельства повреждения железнодорожных путей в Белгородской области и представить доклад по результатам... Глава СК России поручил в рамках уголовного дела установить все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.Как стало известно, повреждение железнодорожных путей зафиксировано в Шебекинском районе Белгородской области, который граничит с Харьковской областью. Подчеркивается, что в результате происшествия пострадавших нет. Добавляется, что следователи уже выехали на место происшествия для проведения осмотра и следственных действий.
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россия
шебекинский район
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происшествия, россия, шебекинский район, белгородская область, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин
11:22 12.04.2022 (обновлено: 11:26 12.04.2022)
 
СК расследует обстоятельства повреждения путей в Белгородской области

Глава СК Бастрыкин поручил расследовать повреждение путей в Белгородской области

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства повреждения железнодорожных путей в Белгородской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Выменцу оперативно расследовать обстоятельства повреждения железнодорожных путей в Белгородской области и представить доклад по результатам... Глава СК России поручил в рамках уголовного дела установить все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
Как стало известно, повреждение железнодорожных путей зафиксировано в Шебекинском районе Белгородской области, который граничит с Харьковской областью. Подчеркивается, что в результате происшествия пострадавших нет. Добавляется, что следователи уже выехали на место происшествия для проведения осмотра и следственных действий.
Белгород - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
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ПроисшествияРоссияШебекинский районБелгородская областьСледственный комитет России (СК РФ)Александр Бастрыкин
 
 
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