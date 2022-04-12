https://ria.ru/20220412/puti-1783055575.html

СК расследует обстоятельства повреждения путей в Белгородской области

СК расследует обстоятельства повреждения путей в Белгородской области - РИА Новости, 12.04.2022

СК расследует обстоятельства повреждения путей в Белгородской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства повреждения железнодорожных путей в Белгородской области,... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T11:22

2022-04-12T11:22

2022-04-12T11:26

происшествия

россия

шебекинский район

белгородская область

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства повреждения железнодорожных путей в Белгородской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Выменцу оперативно расследовать обстоятельства повреждения железнодорожных путей в Белгородской области и представить доклад по результатам... Глава СК России поручил в рамках уголовного дела установить все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.Как стало известно, повреждение железнодорожных путей зафиксировано в Шебекинском районе Белгородской области, который граничит с Харьковской областью. Подчеркивается, что в результате происшествия пострадавших нет. Добавляется, что следователи уже выехали на место происшествия для проведения осмотра и следственных действий.

https://ria.ru/20220411/opasnost-1782960434.html

россия

шебекинский район

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, шебекинский район, белгородская область, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин