https://ria.ru/20220412/puteshestviya-1783141816.html
Морское сообщение между российскими курортами и Абхазией возобновится в мае
Морское сообщение между российскими курортами и Абхазией возобновится в мае - РИА Новости, 12.04.2022
Морское сообщение между российскими курортами и Абхазией возобновится в мае
С 1 мая туристы смогут по морю перемещаться между черноморскими курортами РФ и Абхазией, сообщается на сайте администрации Геленджика.Пассажирский скоростной... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T17:32
2022-04-12T17:32
2022-04-12T17:32
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. С 1 мая туристы смогут по морю перемещаться между черноморскими курортами РФ и Абхазией, сообщается на сайте администрации Геленджика.Пассажирский скоростной катамаран "Грифон" будет курсировать между Сочи и Сухумом. Теплоход "Комета" соединит Новороссийск, Сочи и Геленджик.Стоимость билетов пока не названа, но компания-перевозчик обещает сохранить ее на уровне прошлого года. Тогда добраться из Новороссийска в Геленджик можно было за 500 рублей, а из Геленджика в Сочи — за 2,5 тысячи рублей.
https://ria.ru/20201020/abkhaziya-1579373063.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, сочи, геленджик, новости - туризм, новороссийск, абхазия
Морское сообщение между российскими курортами и Абхазией возобновится в мае
Морское сообщение между Геленджиком, Сочи, Новороссийском и Абхазией возобновится 1 мая