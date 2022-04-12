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Морское сообщение между российскими курортами и Абхазией возобновится в мае - РИА Новости, 12.04.2022
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Туризм
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Морское сообщение между российскими курортами и Абхазией возобновится в мае
Морское сообщение между российскими курортами и Абхазией возобновится в мае - РИА Новости, 12.04.2022
Морское сообщение между российскими курортами и Абхазией возобновится в мае
С 1 мая туристы смогут по морю перемещаться между черноморскими курортами РФ и Абхазией, сообщается на сайте администрации Геленджика.Пассажирский скоростной... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T17:32
2022-04-12T17:32
туризм
туризм
сочи
геленджик
новости - туризм
новороссийск
абхазия
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. С 1 мая туристы смогут по морю перемещаться между черноморскими курортами РФ и Абхазией, сообщается на сайте администрации Геленджика.Пассажирский скоростной катамаран "Грифон" будет курсировать между Сочи и Сухумом. Теплоход "Комета" соединит Новороссийск, Сочи и Геленджик.Стоимость билетов пока не названа, но компания-перевозчик обещает сохранить ее на уровне прошлого года. Тогда добраться из Новороссийска в Геленджик можно было за 500 рублей, а из Геленджика в Сочи — за 2,5 тысячи рублей.
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туризм, сочи, геленджик, новости - туризм, новороссийск, абхазия
17:32 12.04.2022
 
Морское сообщение между российскими курортами и Абхазией возобновится в мае

Морское сообщение между Геленджиком, Сочи, Новороссийском и Абхазией возобновится 1 мая

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВид на город Геленджик
Вид на город Геленджик - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. С 1 мая туристы смогут по морю перемещаться между черноморскими курортами РФ и Абхазией, сообщается на сайте администрации Геленджика.

Пассажирский скоростной катамаран "Грифон" будет курсировать между Сочи и Сухумом. Теплоход "Комета" соединит Новороссийск, Сочи и Геленджик.
Стоимость билетов пока не названа, но компания-перевозчик обещает сохранить ее на уровне прошлого года. Тогда добраться из Новороссийска в Геленджик можно было за 500 рублей, а из Геленджика в Сочи — за 2,5 тысячи рублей.
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