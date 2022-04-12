https://ria.ru/20220412/puteshestviya-1783141816.html

Морское сообщение между российскими курортами и Абхазией возобновится в мае

Морское сообщение между российскими курортами и Абхазией возобновится в мае - РИА Новости, 12.04.2022

Морское сообщение между российскими курортами и Абхазией возобновится в мае

С 1 мая туристы смогут по морю перемещаться между черноморскими курортами РФ и Абхазией, сообщается на сайте администрации Геленджика.Пассажирский скоростной... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T17:32

2022-04-12T17:32

2022-04-12T17:32

туризм

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. С 1 мая туристы смогут по морю перемещаться между черноморскими курортами РФ и Абхазией, сообщается на сайте администрации Геленджика.Пассажирский скоростной катамаран "Грифон" будет курсировать между Сочи и Сухумом. Теплоход "Комета" соединит Новороссийск, Сочи и Геленджик.Стоимость билетов пока не названа, но компания-перевозчик обещает сохранить ее на уровне прошлого года. Тогда добраться из Новороссийска в Геленджик можно было за 500 рублей, а из Геленджика в Сочи — за 2,5 тысячи рублей.

https://ria.ru/20201020/abkhaziya-1579373063.html

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геленджик

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, сочи, геленджик, новости - туризм, новороссийск, абхазия