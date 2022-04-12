https://ria.ru/20220412/puteshestviya-1783098966.html

Авиаперевозчики рассказали, как нужно обращаться с дебоширами на борту

Авиаперевозчики рассказали, как нужно обращаться с дебоширами на борту - РИА Новости, 12.04.2022

Авиаперевозчики рассказали, как нужно обращаться с дебоширами на борту

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) выступила с критикой проекта Минтранса по правилам применения средств сдерживания к дебоширам на борту... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T14:25

2022-04-12T14:25

2022-04-12T14:25

туризм

туризм

новости - туризм

самолеты

пассажиры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750514643_0:194:2949:1853_1920x0_80_0_0_7ed411adf15c59cfee20bcec2c72e1f3.jpg

МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) выступила с критикой проекта Минтранса по правилам применения средств сдерживания к дебоширам на борту самолета, сообщают "Известия" со ссылкой на письмо к руководителям министерства.В частности, Минтранс намерен запретить размещать задержанного хулигана у прохода или аварийных выходов. Эксперты АЭВТ возражают: перемещение связанного пассажира и проблематично, и может привести к очередному приступу агрессии.Не согласны в АЭВТ и с попыткой обязать одного из бортпроводников постоянно наблюдать за дебоширом. Ведь в таком случае сотрудник авиакомпании не сможет выполнять свои прямые обязанности – обслуживать пассажиров.Кроме того, все стюарды, по мнению Минтранса, должны всегда иметь при себе пластиковые наручники и нейлоновые ремни. "Это требование является избыточным, поскольку возлагает на членов экипажа не свойственные для них функции по ношению средств сдерживания во время посадки и высадки пассажиров", – пояснили в АЭВТ.Новый проект Минтранса оформлен в виде постановления правительства, в январе 2022 года представлен на общественное обсуждение и может вступить в силу уже в сентябре текущего года, сообщает издание.

https://ria.ru/20220412/tula-1782461143.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

туризм, новости - туризм, самолеты, пассажиры