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Авиаперевозчики рассказали, как нужно обращаться с дебоширами на борту
Авиаперевозчики рассказали, как нужно обращаться с дебоширами на борту - РИА Новости, 12.04.2022
Авиаперевозчики рассказали, как нужно обращаться с дебоширами на борту
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) выступила с критикой проекта Минтранса по правилам применения средств сдерживания к дебоширам на борту... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T14:25
2022-04-12T14:25
2022-04-12T14:25
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) выступила с критикой проекта Минтранса по правилам применения средств сдерживания к дебоширам на борту самолета, сообщают "Известия" со ссылкой на письмо к руководителям министерства.В частности, Минтранс намерен запретить размещать задержанного хулигана у прохода или аварийных выходов. Эксперты АЭВТ возражают: перемещение связанного пассажира и проблематично, и может привести к очередному приступу агрессии.Не согласны в АЭВТ и с попыткой обязать одного из бортпроводников постоянно наблюдать за дебоширом. Ведь в таком случае сотрудник авиакомпании не сможет выполнять свои прямые обязанности – обслуживать пассажиров.Кроме того, все стюарды, по мнению Минтранса, должны всегда иметь при себе пластиковые наручники и нейлоновые ремни. "Это требование является избыточным, поскольку возлагает на членов экипажа не свойственные для них функции по ношению средств сдерживания во время посадки и высадки пассажиров", – пояснили в АЭВТ.Новый проект Минтранса оформлен в виде постановления правительства, в январе 2022 года представлен на общественное обсуждение и может вступить в силу уже в сентябре текущего года, сообщает издание.
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туризм, новости - туризм, самолеты, пассажиры
Авиаперевозчики рассказали, как нужно обращаться с дебоширами на борту
Авиакомпании просят внести изменения в правила обращения с дебоширами на борту
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости.
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) выступила с критикой проекта Минтранса по правилам применения средств сдерживания к дебоширам на борту самолета, сообщают
"Известия" со ссылкой на письмо к руководителям министерства.
В частности, Минтранс намерен запретить размещать задержанного хулигана у прохода или аварийных выходов. Эксперты АЭВТ возражают: перемещение связанного пассажира и проблематично, и может привести к очередному приступу агрессии.
Не согласны в АЭВТ и с попыткой обязать одного из бортпроводников постоянно наблюдать за дебоширом. Ведь в таком случае сотрудник авиакомпании не сможет выполнять свои прямые обязанности – обслуживать пассажиров.
Кроме того, все стюарды, по мнению Минтранса, должны всегда иметь при себе пластиковые наручники и нейлоновые ремни. "Это требование является избыточным, поскольку возлагает на членов экипажа не свойственные для них функции по ношению средств сдерживания во время посадки и высадки пассажиров", – пояснили в АЭВТ.
Новый проект Минтранса оформлен в виде постановления правительства, в январе 2022 года представлен на общественное обсуждение и может вступить в силу уже в сентябре текущего года, сообщает издание.