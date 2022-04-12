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В Крыму назвали развалом псевдодемократии гонения на русских в Европе - РИА Новости, 12.04.2022
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В Крыму назвали развалом псевдодемократии гонения на русских в Европе
В Крыму назвали развалом псевдодемократии гонения на русских в Европе - РИА Новости, 12.04.2022
В Крыму назвали развалом псевдодемократии гонения на русских в Европе
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал развалом псевдодемократии гонения на русскоязычное... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T07:50
2022-04-12T07:56
сергей лавров
россия
сша
евросоюз
москва
петр чайковский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр — РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал развалом псевдодемократии гонения на русскоязычное население в европейских странах.По его словам, спецоперацию по денацификации Украины необходимо довести до конца, независимо от реакции западных стран, которые привыкли "загребать жар чужими руками".Москва на фоне нарастающей русофобии предпримет все необходимые меры для защиты соотечественников за рубежом, заявил ранее глава МИД Сергей Лавров.Западные страны объявили новые санкции против Москвы из-за Украины. Эта ситуация коснулась не только экономики, но и российских деятелей культуры, обучавшихся за рубежом студентов, а также спортсменов. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на Западе прогрессирует дискриминация всего, что связано с возглавляемым им государством. По его словам, из афиш исчезают произведения Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Сергея Рахманинова, запрещаются русские писатели и их книги.Президент подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220410/diplomatiya-1782702855.html
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сергей лавров, россия, сша, евросоюз, москва, петр чайковский, дмитрий шостакович, симферополь, в мире, юрий гемпель
07:50 12.04.2022 (обновлено: 07:56 12.04.2022)
 
В Крыму назвали развалом псевдодемократии гонения на русских в Европе

Парламентарий Крыма Гемпель назвал развалом псевдодемократии гонения на русских в Европе

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр — РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал развалом псевдодемократии гонения на русскоязычное население в европейских странах.

"Все, что происходит в Европе на фоне украинских событий, можно считать развалом их псевдодемократии. Страны, некогда выдающие себя за оплот демократии, на практике проявили свою варварскую сущность. Давление и гонения на русскоязычное население обнажило истинное лицо марионеток США", — сказал РИА Новости Гемпель.

По его словам, спецоперацию по денацификации Украины необходимо довести до конца, независимо от реакции западных стран, которые привыкли "загребать жар чужими руками".
Москва на фоне нарастающей русофобии предпримет все необходимые меры для защиты соотечественников за рубежом, заявил ранее глава МИД Сергей Лавров.
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Президент подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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