07:50 12.04.2022 (обновлено: 07:56 12.04.2022)
В Крыму назвали развалом псевдодемократии гонения на русских в Европе
Парламентарий Крыма Гемпель назвал развалом псевдодемократии гонения на русских в Европе
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр — РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал развалом псевдодемократии гонения на русскоязычное население в европейских странах.
"Все, что происходит в Европе на фоне украинских событий, можно считать развалом их псевдодемократии. Страны, некогда выдающие себя за оплот демократии, на практике проявили свою варварскую сущность. Давление и гонения на русскоязычное население обнажило истинное лицо марионеток США", — сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, спецоперацию по денацификации Украины необходимо довести до конца, независимо от реакции западных стран, которые привыкли "загребать жар чужими руками".
Москва на фоне нарастающей русофобии предпримет все необходимые меры для защиты соотечественников за рубежом, заявил ранее глава МИД Сергей Лавров.
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