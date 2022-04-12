https://ria.ru/20220412/provokatsii-1783214769.html

Минобороны сообщило о подготовке Киевом провокации в городе Ирпене

Минобороны сообщило о подготовке Киевом провокации в городе Ирпене - РИА Новости, 12.04.2022

Минобороны сообщило о подготовке Киевом провокации в городе Ирпене

Киевский режим готовит провокацию с постановочными съемками в городе Ирпене, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T21:34

2022-04-12T21:34

2022-04-12T22:10

в мире

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россия

киев

национальный центр управления обороной рф

михаил мизинцев

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обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Киевский режим готовит провокацию с постановочными съемками в городе Ирпене, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев."Киевские власти под патронажем стран коллективного Запада во главе с США продолжают сбор псевдодоказательств виновности России. С этой целью в Ирпене с 6:00 12 апреля до 9:00 15 апреля вводится комендантский час и полная блокада города, при этом въезд в данный период будет разрешен только представителям силовых структур и непонятным волонтерам", — сказал он.По словам генерала, удалось достоверно установить, что Киев воспользуется этим временем "для проведения провокации с организацией циничных постановочных съемок и дальнейшим раскручиванием фейка западными СМИ".Минобороны заранее предупреждает об этих действиях "так называемый цивилизованный Запад", подчеркнул начальник НЦУО.Он добавил, что киевский режим в очередной раз показывает свою истинную преступную сущность, а также полное пренебрежение всеми нормами международного гуманитарного права.Украинские власти уже не раз прибегали к подобным инсценировкам, с помощью которых пытались обвинить Россию в массовых убийствах. Так, в первые дни апреля украинские и западные СМИ распространили фото и видео из Бучи, на которых, как утверждалось, запечатлены мертвые тела, оставшиеся лежать на улицах города после того, как его покинули российские войска. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности этих материалов.В российском Минобороны публикации назвали провокацией, подчеркнув, что ни один житель Бучи не пострадал от действий российских военных, а все подразделения полностью вышли из города 30 марта. При этом украинские войска круглосуточно обстреливали город из артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Еще одну провокацию украинские власти устроили 8 апреля, обвинив Россию в ракетном ударе по железнодорожному вокзалу в Краматорске, где погибли более 50 человек.В Минобороны пояснили, что на месте происшествия остались обломки от ракеты "Точка-У", которую давно сняли с вооружения в России, а удар наносился со стороны позиций ВСУ. На принадлежность ракеты Украине указывает и ее серийный номер, который виден на снимках с места происшествия.Как отмечал глава российского МИД Сергей Лавров, после предъявленных доказательств инцидент в Краматорске очень быстро замолчали в западных СМИ.

https://ria.ru/20220412/bucha-1783153696.html

https://ria.ru/20220410/minoborony-1782797192.html

https://ria.ru/20220412/ukraina-1783132659.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, россия, киев, национальный центр управления обороной рф, михаил мизинцев, министерство обороны рф (минобороны рф)