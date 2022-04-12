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Минобороны сообщило о подготовке Киевом провокации в городе Ирпене - РИА Новости, 12.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220412/provokatsii-1783214769.html
Минобороны сообщило о подготовке Киевом провокации в городе Ирпене
Минобороны сообщило о подготовке Киевом провокации в городе Ирпене - РИА Новости, 12.04.2022
Минобороны сообщило о подготовке Киевом провокации в городе Ирпене
Киевский режим готовит провокацию с постановочными съемками в городе Ирпене, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T21:34
2022-04-12T22:10
в мире
сша
россия
киев
национальный центр управления обороной рф
михаил мизинцев
министерство обороны рф (минобороны рф)
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Киевский режим готовит провокацию с постановочными съемками в городе Ирпене, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев."Киевские власти под патронажем стран коллективного Запада во главе с США продолжают сбор псевдодоказательств виновности России. С этой целью в Ирпене с 6:00 12 апреля до 9:00 15 апреля вводится комендантский час и полная блокада города, при этом въезд в данный период будет разрешен только представителям силовых структур и непонятным волонтерам", — сказал он.По словам генерала, удалось достоверно установить, что Киев воспользуется этим временем "для проведения провокации с организацией циничных постановочных съемок и дальнейшим раскручиванием фейка западными СМИ".Минобороны заранее предупреждает об этих действиях "так называемый цивилизованный Запад", подчеркнул начальник НЦУО.Он добавил, что киевский режим в очередной раз показывает свою истинную преступную сущность, а также полное пренебрежение всеми нормами международного гуманитарного права.Украинские власти уже не раз прибегали к подобным инсценировкам, с помощью которых пытались обвинить Россию в массовых убийствах. Так, в первые дни апреля украинские и западные СМИ распространили фото и видео из Бучи, на которых, как утверждалось, запечатлены мертвые тела, оставшиеся лежать на улицах города после того, как его покинули российские войска. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности этих материалов.В российском Минобороны публикации назвали провокацией, подчеркнув, что ни один житель Бучи не пострадал от действий российских военных, а все подразделения полностью вышли из города 30 марта. При этом украинские войска круглосуточно обстреливали город из артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Еще одну провокацию украинские власти устроили 8 апреля, обвинив Россию в ракетном ударе по железнодорожному вокзалу в Краматорске, где погибли более 50 человек.В Минобороны пояснили, что на месте происшествия остались обломки от ракеты "Точка-У", которую давно сняли с вооружения в России, а удар наносился со стороны позиций ВСУ. На принадлежность ракеты Украине указывает и ее серийный номер, который виден на снимках с места происшествия.Как отмечал глава российского МИД Сергей Лавров, после предъявленных доказательств инцидент в Краматорске очень быстро замолчали в западных СМИ.
https://ria.ru/20220412/bucha-1783153696.html
https://ria.ru/20220410/minoborony-1782797192.html
https://ria.ru/20220412/ukraina-1783132659.html
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в мире, сша, россия, киев, национальный центр управления обороной рф, михаил мизинцев, министерство обороны рф (минобороны рф)
21:34 12.04.2022 (обновлено: 22:10 12.04.2022)
 
Минобороны сообщило о подготовке Киевом провокации в городе Ирпене

Минобороны: Киев готовит провокацию в городе Ирпене, чтобы обвинить Россию

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Киевский режим готовит провокацию с постановочными съемками в городе Ирпене, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Киевские власти под патронажем стран коллективного Запада во главе с США продолжают сбор псевдодоказательств виновности России. С этой целью в Ирпене с 6:00 12 апреля до 9:00 15 апреля вводится комендантский час и полная блокада города, при этом въезд в данный период будет разрешен только представителям силовых структур и непонятным волонтерам", — сказал он.
По словам генерала, удалось достоверно установить, что Киев воспользуется этим временем "для проведения провокации с организацией циничных постановочных съемок и дальнейшим раскручиванием фейка западными СМИ".
Минобороны заранее предупреждает об этих действиях "так называемый цивилизованный Запад", подчеркнул начальник НЦУО.
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
Вчера, 16:37Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Сообщения о Буче такой же фейк, как было с химоружием в Сирии, заявил Путин
Он добавил, что киевский режим в очередной раз показывает свою истинную преступную сущность, а также полное пренебрежение всеми нормами международного гуманитарного права.
Украинские власти уже не раз прибегали к подобным инсценировкам, с помощью которых пытались обвинить Россию в массовых убийствах. Так, в первые дни апреля украинские и западные СМИ распространили фото и видео из Бучи, на которых, как утверждалось, запечатлены мертвые тела, оставшиеся лежать на улицах города после того, как его покинули российские войска. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности этих материалов.
В российском Минобороны публикации назвали провокацией, подчеркнув, что ни один житель Бучи не пострадал от действий российских военных, а все подразделения полностью вышли из города 30 марта. При этом украинские войска круглосуточно обстреливали город из артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
10 апреля, 19:47
Киев готовит акции с уничтожением жителей для обвинения ВС России
Еще одну провокацию украинские власти устроили 8 апреля, обвинив Россию в ракетном ударе по железнодорожному вокзалу в Краматорске, где погибли более 50 человек.
В Минобороны пояснили, что на месте происшествия остались обломки от ракеты "Точка-У", которую давно сняли с вооружения в России, а удар наносился со стороны позиций ВСУ. На принадлежность ракеты Украине указывает и ее серийный номер, который виден на снимках с места происшествия.
Как отмечал глава российского МИД Сергей Лавров, после предъявленных доказательств инцидент в Краматорске очень быстро замолчали в западных СМИ.
Активист организации Белые каски в городе Дарайа - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
Вчера, 15:35
"Белые каски" снимают "обучающие" видео для Украины, сообщили СМИ
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСШАРоссияКиевНациональный центр управления обороной РФМихаил МизинцевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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