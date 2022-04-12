https://ria.ru/20220412/provokatsii-1783214769.html
Минобороны сообщило о подготовке Киевом провокации в городе Ирпене
Минобороны сообщило о подготовке Киевом провокации в городе Ирпене - РИА Новости, 12.04.2022
Минобороны сообщило о подготовке Киевом провокации в городе Ирпене
Киевский режим готовит провокацию с постановочными съемками в городе Ирпене, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T21:34
2022-04-12T21:34
2022-04-12T22:10
в мире
сша
россия
киев
национальный центр управления обороной рф
михаил мизинцев
министерство обороны рф (минобороны рф)
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Киевский режим готовит провокацию с постановочными съемками в городе Ирпене, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев."Киевские власти под патронажем стран коллективного Запада во главе с США продолжают сбор псевдодоказательств виновности России. С этой целью в Ирпене с 6:00 12 апреля до 9:00 15 апреля вводится комендантский час и полная блокада города, при этом въезд в данный период будет разрешен только представителям силовых структур и непонятным волонтерам", — сказал он.По словам генерала, удалось достоверно установить, что Киев воспользуется этим временем "для проведения провокации с организацией циничных постановочных съемок и дальнейшим раскручиванием фейка западными СМИ".Минобороны заранее предупреждает об этих действиях "так называемый цивилизованный Запад", подчеркнул начальник НЦУО.Он добавил, что киевский режим в очередной раз показывает свою истинную преступную сущность, а также полное пренебрежение всеми нормами международного гуманитарного права.Украинские власти уже не раз прибегали к подобным инсценировкам, с помощью которых пытались обвинить Россию в массовых убийствах. Так, в первые дни апреля украинские и западные СМИ распространили фото и видео из Бучи, на которых, как утверждалось, запечатлены мертвые тела, оставшиеся лежать на улицах города после того, как его покинули российские войска. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности этих материалов.В российском Минобороны публикации назвали провокацией, подчеркнув, что ни один житель Бучи не пострадал от действий российских военных, а все подразделения полностью вышли из города 30 марта. При этом украинские войска круглосуточно обстреливали город из артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Еще одну провокацию украинские власти устроили 8 апреля, обвинив Россию в ракетном ударе по железнодорожному вокзалу в Краматорске, где погибли более 50 человек.В Минобороны пояснили, что на месте происшествия остались обломки от ракеты "Точка-У", которую давно сняли с вооружения в России, а удар наносился со стороны позиций ВСУ. На принадлежность ракеты Украине указывает и ее серийный номер, который виден на снимках с места происшествия.Как отмечал глава российского МИД Сергей Лавров, после предъявленных доказательств инцидент в Краматорске очень быстро замолчали в западных СМИ.
https://ria.ru/20220412/bucha-1783153696.html
https://ria.ru/20220410/minoborony-1782797192.html
https://ria.ru/20220412/ukraina-1783132659.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, киев, национальный центр управления обороной рф, михаил мизинцев, министерство обороны рф (минобороны рф)
21:34 12.04.2022 (обновлено: 22:10 12.04.2022)
Минобороны сообщило о подготовке Киевом провокации в городе Ирпене
Минобороны: Киев готовит провокацию в городе Ирпене, чтобы обвинить Россию
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Киевский режим готовит провокацию с постановочными съемками в городе Ирпене, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Киевские власти под патронажем стран коллективного Запада во главе с США
продолжают сбор псевдодоказательств виновности России
. С этой целью в Ирпене с 6:00 12 апреля до 9:00 15 апреля вводится комендантский час и полная блокада города, при этом въезд в данный период будет разрешен только представителям силовых структур и непонятным волонтерам", — сказал он.
По словам генерала, удалось достоверно установить, что Киев воспользуется этим временем "для проведения провокации с организацией циничных постановочных съемок и дальнейшим раскручиванием фейка западными СМИ".
Минобороны заранее предупреждает об этих действиях "так называемый цивилизованный Запад", подчеркнул начальник НЦУО
.
Он добавил, что киевский режим в очередной раз показывает свою истинную преступную сущность, а также полное пренебрежение всеми нормами международного гуманитарного права.
Украинские власти уже не раз прибегали к подобным инсценировкам, с помощью которых пытались обвинить Россию в массовых убийствах. Так, в первые дни апреля украинские и западные СМИ распространили фото и видео из Бучи, на которых, как утверждалось, запечатлены мертвые тела, оставшиеся лежать на улицах города после того, как его покинули российские войска. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности этих материалов.
В российском Минобороны публикации назвали провокацией, подчеркнув, что ни один житель Бучи не пострадал от действий российских военных, а все подразделения полностью вышли из города 30 марта. При этом украинские войска круглосуточно обстреливали город из артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Еще одну провокацию украинские власти устроили 8 апреля, обвинив Россию
в ракетном ударе по железнодорожному вокзалу в Краматорске
, где погибли более 50 человек.
В Минобороны пояснили, что на месте происшествия остались обломки от ракеты "Точка-У", которую давно сняли с вооружения в России, а удар наносился со стороны позиций ВСУ
. На принадлежность ракеты Украине указывает и ее серийный номер, который виден на снимках с места происшествия.
Как отмечал глава российского МИД Сергей Лавров, после предъявленных доказательств инцидент в Краматорске очень быстро замолчали в западных СМИ.