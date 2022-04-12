https://ria.ru/20220412/proverki-1782993089.html

Отменены 87 необоснованных проверок бизнеса

Отменены 87 необоснованных проверок бизнеса - РИА Новости, 12.04.2022

Отменены 87 необоснованных проверок бизнеса

Корпорация МСП (КМСП) совместно с Генпрокуратурой в I квартале текущего года выявила 172 сомнительные плановые проверки бизнеса, по 87 из них уже удалось... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T10:00

2022-04-12T10:00

2022-04-12T10:00

александр исаевич

корпорация мсп

новости компаний - экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760488272_0:442:2048:1594_1920x0_80_0_0_242d5f140cc7e07f1d86534ffb0f009f.jpg

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) совместно с Генпрокуратурой в I квартале текущего года выявила 172 сомнительные плановые проверки бизнеса, по 87 из них уже удалось добиться отмены, сообщает пресс-служба Корпорации МСП. Еще 85 проверок КМСП вместе с контрольными органами и прокуратурой сейчас рассматривает на обоснованность назначения."Корпорация МСП продолжает мониторинг соблюдения моратория на проверки: следит за сведениями в реестре проверок, выявляет назначенные и проведенные несмотря на введенный мораторий на плановые и внеплановые проверки. Мы добиваемся их отмены, также отрабатываем каждую жалобу предпринимателей, которая к нам поступает", — заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.Из общего числа сообщений, поступивших через "Сервис 360°", практически каждое восьмое связано именно с темой проверок и нарушениями при их назначении и проведении, отметил он.Правительство ранее продлило мораторий на проверки бизнеса на 2022 год. Под его действие попадает порядка 100 тысяч малых и средних предприятий. По данным Минэкономразвития РФ, за время действия моратория на проверки их количество снизилось в восемь раз. Всего в 2022 году уже приостановлено или отменено более 200 тысяч проверок.

https://ria.ru/20220302/obrascheniya-1776094622.html

https://ria.ru/20220301/garant-1775882459.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр исаевич, корпорация мсп, новости компаний - экономика