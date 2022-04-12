Отменены 87 необоснованных проверок бизнеса
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© Корпорация МСП
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) совместно с Генпрокуратурой в I квартале текущего года выявила 172 сомнительные плановые проверки бизнеса, по 87 из них уже удалось добиться отмены, сообщает пресс-служба Корпорации МСП. Еще 85 проверок КМСП вместе с контрольными органами и прокуратурой сейчас рассматривает на обоснованность назначения.
"Корпорация МСП продолжает мониторинг соблюдения моратория на проверки: следит за сведениями в реестре проверок, выявляет назначенные и проведенные несмотря на введенный мораторий на плановые и внеплановые проверки. Мы добиваемся их отмены, также отрабатываем каждую жалобу предпринимателей, которая к нам поступает", — заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
Из общего числа сообщений, поступивших через "Сервис 360°", практически каждое восьмое связано именно с темой проверок и нарушениями при их назначении и проведении, отметил он.
"Мы призываем предпринимателей сообщать в Корпорацию обо всех таких фактах через наш "Сервис 360°". Все обращения обязательно будут рассмотрены и разбираться будем с каждым случаем индивидуально вместе с контрольными органами и Генпрокуратурой", — заверил Исаевич.
Правительство ранее продлило мораторий на проверки бизнеса на 2022 год. Под его действие попадает порядка 100 тысяч малых и средних предприятий. По данным Минэкономразвития РФ, за время действия моратория на проверки их количество снизилось в восемь раз. Всего в 2022 году уже приостановлено или отменено более 200 тысяч проверок.