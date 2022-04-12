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Отменены 87 необоснованных проверок бизнеса - РИА Новости, 12.04.2022
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Отменены 87 необоснованных проверок бизнеса
Отменены 87 необоснованных проверок бизнеса - РИА Новости, 12.04.2022
Отменены 87 необоснованных проверок бизнеса
Корпорация МСП (КМСП) совместно с Генпрокуратурой в I квартале текущего года выявила 172 сомнительные плановые проверки бизнеса, по 87 из них уже удалось... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T10:00
2022-04-12T10:00
александр исаевич
корпорация мсп
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) совместно с Генпрокуратурой в I квартале текущего года выявила 172 сомнительные плановые проверки бизнеса, по 87 из них уже удалось добиться отмены, сообщает пресс-служба Корпорации МСП. Еще 85 проверок КМСП вместе с контрольными органами и прокуратурой сейчас рассматривает на обоснованность назначения."Корпорация МСП продолжает мониторинг соблюдения моратория на проверки: следит за сведениями в реестре проверок, выявляет назначенные и проведенные несмотря на введенный мораторий на плановые и внеплановые проверки. Мы добиваемся их отмены, также отрабатываем каждую жалобу предпринимателей, которая к нам поступает", — заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.Из общего числа сообщений, поступивших через "Сервис 360°", практически каждое восьмое связано именно с темой проверок и нарушениями при их назначении и проведении, отметил он.Правительство ранее продлило мораторий на проверки бизнеса на 2022 год. Под его действие попадает порядка 100 тысяч малых и средних предприятий. По данным Минэкономразвития РФ, за время действия моратория на проверки их количество снизилось в восемь раз. Всего в 2022 году уже приостановлено или отменено более 200 тысяч проверок.
https://ria.ru/20220302/obrascheniya-1776094622.html
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александр исаевич, корпорация мсп, новости компаний - экономика
10:00 12.04.2022
 

Отменены 87 необоснованных проверок бизнеса

© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
Логотип корпорации МСП
© Корпорация МСП
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) совместно с Генпрокуратурой в I квартале текущего года выявила 172 сомнительные плановые проверки бизнеса, по 87 из них уже удалось добиться отмены, сообщает пресс-служба Корпорации МСП. Еще 85 проверок КМСП вместе с контрольными органами и прокуратурой сейчас рассматривает на обоснованность назначения.
"Корпорация МСП продолжает мониторинг соблюдения моратория на проверки: следит за сведениями в реестре проверок, выявляет назначенные и проведенные несмотря на введенный мораторий на плановые и внеплановые проверки. Мы добиваемся их отмены, также отрабатываем каждую жалобу предпринимателей, которая к нам поступает", — заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
Баннер онлайн-канала Сервис 360° на сайте Корпорации МСП
2 марта, 17:27
Сервис 360° начал принимать обращения по ведению бизнеса в условиях санкций
Из общего числа сообщений, поступивших через "Сервис 360°", практически каждое восьмое связано именно с темой проверок и нарушениями при их назначении и проведении, отметил он.
"Мы призываем предпринимателей сообщать в Корпорацию обо всех таких фактах через наш "Сервис 360°". Все обращения обязательно будут рассмотрены и разбираться будем с каждым случаем индивидуально вместе с контрольными органами и Генпрокуратурой", — заверил Исаевич.
Правительство ранее продлило мораторий на проверки бизнеса на 2022 год. Под его действие попадает порядка 100 тысяч малых и средних предприятий. По данным Минэкономразвития РФ, за время действия моратория на проверки их количество снизилось в восемь раз. Всего в 2022 году уже приостановлено или отменено более 200 тысяч проверок.
Член совета директоров, генеральный директор – председатель правления АО Корпорация МСП Александр Исаевич - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 17:19
Исаевич: Корпорация МСП остается гарантом оказания поддержки малому бизнесу
 
Александр ИсаевичКорпорация МСПНовости компаний - Экономика
 
 
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