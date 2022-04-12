https://ria.ru/20220412/proverka-1783115370.html
Роструд отменил плановые проверки до конца 2022 года
Роструд отменил плановые проверки до конца 2022 года - РИА Новости, 12.04.2022
Роструд отменил плановые проверки до конца 2022 года
Роструд отменил плановые проверки до конца 2022 года, но при этом будет принимать меры, если поступит информация об угрозе жизни и здоровью людей, сообщили... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T14:41
2022-04-12T14:41
2022-04-12T14:41
общество
россия
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Роструд отменил плановые проверки до конца 2022 года, но при этом будет принимать меры, если поступит информация об угрозе жизни и здоровью людей, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства."В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 года №336, Роструд не будет проводить плановые проверки до конца 2022 года. Это позволит снизить нагрузку на бизнес в условиях санкций", - говорится в сообщении.При этом, при поступлении информации о фактах непосредственной угрозы причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, Роструд по согласованию с органами прокуратуры по-прежнему будет применять необходимые меры инспекторского реагирования для защиты жизни и здоровья работников, подчеркнули в ведомстве.В Роструде также напомнили, что активно используют в работе профилактические меры реагирования. В частности, инспекторы труда осуществляют профилактические визиты в организации, дают разъяснения по вопросам соблюдения трудового законодательства, а также рекомендации по улучшению ситуации в трудовой сфере.Эта мера позволяет предупреждать производственные риски, нарушение прав работников, повышает прозрачность федерального надзора в сфере труда, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220406/rostrud-1782115273.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, федеральная служба по труду и занятости (роструд)
Роструд отменил плановые проверки до конца 2022 года
Роструд отменил плановые проверки до конца 2022 года для снижения нагрузки на бизнес
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Роструд отменил плановые проверки до конца 2022 года, но при этом будет принимать меры, если поступит информация об угрозе жизни и здоровью людей, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
"В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации
от 10 марта 2022 года №336, Роструд
не будет проводить плановые проверки до конца 2022 года. Это позволит снизить нагрузку на бизнес в условиях санкций", - говорится в сообщении.
При этом, при поступлении информации о фактах непосредственной угрозы причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, Роструд по согласованию с органами прокуратуры по-прежнему будет применять необходимые меры инспекторского реагирования для защиты жизни и здоровья работников, подчеркнули в ведомстве.
В Роструде также напомнили, что активно используют в работе профилактические меры реагирования. В частности, инспекторы труда осуществляют профилактические визиты в организации, дают разъяснения по вопросам соблюдения трудового законодательства, а также рекомендации по улучшению ситуации в трудовой сфере.
Эта мера позволяет предупреждать производственные риски, нарушение прав работников, повышает прозрачность федерального надзора в сфере труда, добавили в ведомстве.