https://ria.ru/20220412/proisshestviya-1783035758.html
После повреждения железной дороги в Белгородской области начали проверку
После повреждения железной дороги в Белгородской области начали проверку - РИА Новости, 12.04.2022
После повреждения железной дороги в Белгородской области начали проверку
Транспортные следователи начали доследственную проверку после повреждения железнодорожных путей в Белгородской области, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T10:00
2022-04-12T10:00
2022-04-12T10:00
происшествия
вячеслав гладков
украина
белгородская область
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Транспортные следователи начали доследственную проверку после повреждения железнодорожных путей в Белгородской области, сообщили журналистам в пресс-службе Западного межрегионального управления на транспорте СК РФ.Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что железнодорожные пути повреждены в Шебекинском районе, граничащем с Украиной, жертв и пострадавших нет, причины произошедшего пока не ясны."Следственными органами… по факту повреждения железнодорожных путей в Шебекинском городском округе Белгородской области организована доследственная проверка", - сказали в ведомстве.Отмечается, что на место выехала следственно-оперативная группа, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.Второго апреля рано утром произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. По словам главы региона, он стал результатом удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. Мэр Белгорода и представитель "Роснефти" заявили, что пострадавших в результате пожара нет. Также утреннему обстрелу подверглась территория промпарка "Северный". В расположенной на нем типографии сообщили РИА Новости, что предприятие утром обстреляли, внутри был сотрудник, он чудом остался жив, потому что вышел за кофе. В типографии повреждено оборудование, прострелены окна. О повреждениях сообщил также руководитель расположенного напротив ООО "Техсапфир".Позже днем жители региона услышали новые взрывы. Губернатор рассказал, что побывал на местах взрывов рядом с селами Никольское и Ясные Зори. По его словам, пострадавших нет. В Никольском была нарушена линия электропередачи, но ее восстановили. В Ясных Зорях от хлопка повреждено одно окно в жилом доме.Хлопки прозвучали в Белгородской области также 8 апреля - в Волоконовском районе на границе с Украиной. По словам главы администрации района, их причина устанавливается, но это не обстрел. Разрушений, пожаров нет, обращений граждан о пострадавших не поступало.
https://ria.ru/20220412/transport-1783023852.html
https://ria.ru/20220411/opasnost-1782960434.html
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происшествия, вячеслав гладков, украина, белгородская область
После повреждения железной дороги в Белгородской области начали проверку
Следователи начали проверку после повреждения железнодорожных путей в Белгородской области
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Транспортные следователи начали доследственную проверку после повреждения железнодорожных путей в Белгородской области, сообщили журналистам в пресс-службе Западного межрегионального управления на транспорте СК РФ.
Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков
сообщил, что железнодорожные пути повреждены в Шебекинском районе, граничащем с Украиной, жертв и пострадавших нет, причины произошедшего пока не ясны.
"Следственными органами… по факту повреждения железнодорожных путей в Шебекинском городском округе Белгородской области организована доследственная проверка", - сказали в ведомстве.
Отмечается, что на место выехала следственно-оперативная группа, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Второго апреля рано утром произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. По словам главы региона, он стал результатом удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. Мэр Белгорода и представитель "Роснефти" заявили, что пострадавших в результате пожара нет. Также утреннему обстрелу подверглась территория промпарка "Северный". В расположенной на нем типографии сообщили РИА Новости, что предприятие утром обстреляли, внутри был сотрудник, он чудом остался жив, потому что вышел за кофе. В типографии повреждено оборудование, прострелены окна. О повреждениях сообщил также руководитель расположенного напротив ООО "Техсапфир".
Позже днем жители региона услышали новые взрывы. Губернатор рассказал, что побывал на местах взрывов рядом с селами Никольское и Ясные Зори. По его словам, пострадавших нет. В Никольском была нарушена линия электропередачи, но ее восстановили. В Ясных Зорях от хлопка повреждено одно окно в жилом доме.
Хлопки прозвучали в Белгородской области
также 8 апреля - в Волоконовском районе на границе с Украиной
. По словам главы администрации района, их причина устанавливается, но это не обстрел. Разрушений, пожаров нет, обращений граждан о пострадавших не поступало.