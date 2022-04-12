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Главы МИД Индии и США призвали прекратить боевые действия на Украине

Главы МИД Индии и США призвали прекратить боевые действия на Украине - РИА Новости, 12.04.2022

Главы МИД Индии и США призвали прекратить боевые действия на Украине

Главы МИД и минобороны Индии и США призвали прекратить боевые действия на Украине, говорится в совместном заявлении по итогам четвертой встречи в формате "2+2". РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T06:26

2022-04-12T06:26

2022-04-12T06:26

в мире

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ллойд остин

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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 апр — РИА Новости. Главы МИД и минобороны Индии и США призвали прекратить боевые действия на Украине, говорится в совместном заявлении по итогам четвертой встречи в формате "2+2".Встреча в формате "2+2" прошла в Вашингтоне накануне. В ней приняли участие глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар и министр обороны Раджнатх Сингх вместе с их американскими коллегами — министром обороны Ллойдом Остином и госсекретарем Энтони Блинкеном.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220412/reaktsiya-1783013748.html

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