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Главы МИД Индии и США призвали прекратить боевые действия на Украине - РИА Новости, 12.04.2022
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Главы МИД Индии и США призвали прекратить боевые действия на Украине
Главы МИД Индии и США призвали прекратить боевые действия на Украине - РИА Новости, 12.04.2022
Главы МИД Индии и США призвали прекратить боевые действия на Украине
Главы МИД и минобороны Индии и США призвали прекратить боевые действия на Украине, говорится в совместном заявлении по итогам четвертой встречи в формате "2+2". РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T06:26
2022-04-12T06:26
в мире
субраманиам джайшанкар
ллойд остин
энтони блинкен
россия
вашингтон (город)
мид индии
оон
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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 апр — РИА Новости. Главы МИД и минобороны Индии и США призвали прекратить боевые действия на Украине, говорится в совместном заявлении по итогам четвертой встречи в формате "2+2".Встреча в формате "2+2" прошла в Вашингтоне накануне. В ней приняли участие глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар и министр обороны Раджнатх Сингх вместе с их американскими коллегами — министром обороны Ллойдом Остином и госсекретарем Энтони Блинкеном.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, субраманиам джайшанкар, ллойд остин, энтони блинкен, россия, вашингтон (город), мид индии, оон, украина, индия, нью-дели
06:26 12.04.2022
 
Главы МИД Индии и США призвали прекратить боевые действия на Украине

Главы МИД и минобороны Индии и США призвали к прекращению боевых действий на Украине

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 апр — РИА Новости. Главы МИД и минобороны Индии и США призвали прекратить боевые действия на Украине, говорится в совместном заявлении по итогам четвертой встречи в формате "2+2".
"Министры рассмотрели взаимные усилия по реагированию на обострение гуманитарного кризиса на Украине и оценили его более широкие последствия. Они призвали к немедленному прекращению боевых действий. Министры однозначно осудили гибель мирных жителей. Они подчеркнули, что современный мировой порядок строится на Уставе ООН, уважении международного права, суверенитета и территориальной целостности всех государств", — говорится в заявлении, опубликованном МИД Индии.
Встреча в формате "2+2" прошла в Вашингтоне накануне. В ней приняли участие глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар и министр обороны Раджнатх Сингх вместе с их американскими коллегами — министром обороны Ллойдом Остином и госсекретарем Энтони Блинкеном.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
01:18
Блинкен: Индия может сама формулировать реакцию на события на Украине
 
В миреСубраманиам ДжайшанкарЛлойд ОстинЭнтони БлинкенРоссияВашингтон (город)МИД ИндииООНУкраинаИндияНью-Дели
 
 
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