https://ria.ru/20220412/pridnestrove-1783099296.html

Глава Приднестровья не допустит возрождения нацизма в республике

Глава Приднестровья не допустит возрождения нацизма в республике - РИА Новости, 12.04.2022

Глава Приднестровья не допустит возрождения нацизма в республике

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский во вторник в ходе митинга по случаю 78-й годовщины освобождения Тирасполя от... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T13:41

2022-04-12T13:41

2022-04-12T13:41

в мире

тирасполь

вадим красносельский

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ТИРАСПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский во вторник в ходе митинга по случаю 78-й годовщины освобождения Тирасполя от немецко-фашистских захватчиков заверил, что не допустит возрождения нацизма в ПМР, сообщила пресс-служба приднестровского лидера."Прославлять нацизм и фашизм – преступление перед человечеством. За проявление нацизма и фашизма надо судить. Все должны объединиться в борьбе с нацизмом и фашизмом. В Приднестровье у нацизма и фашизма будущего нет. Мы этого не допустим", – приводит пресс-служба слова Красносельского.В связи с днем освобождения в Тирасполе состоялась традиционная легкоатлетическая эстафета, которая проводится с 1947 года. Последние два года эстафета не проводилась из-за пандемии коронавируса.

https://ria.ru/20220402/pridnestrove-1781494029.html

тирасполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, тирасполь, вадим красносельский