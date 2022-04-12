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Глава Приднестровья не допустит возрождения нацизма в республике - РИА Новости, 12.04.2022
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Глава Приднестровья не допустит возрождения нацизма в республике
Глава Приднестровья не допустит возрождения нацизма в республике - РИА Новости, 12.04.2022
Глава Приднестровья не допустит возрождения нацизма в республике
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский во вторник в ходе митинга по случаю 78-й годовщины освобождения Тирасполя от... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T13:41
2022-04-12T13:41
в мире
тирасполь
вадим красносельский
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ТИРАСПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский во вторник в ходе митинга по случаю 78-й годовщины освобождения Тирасполя от немецко-фашистских захватчиков заверил, что не допустит возрождения нацизма в ПМР, сообщила пресс-служба приднестровского лидера."Прославлять нацизм и фашизм – преступление перед человечеством. За проявление нацизма и фашизма надо судить. Все должны объединиться в борьбе с нацизмом и фашизмом. В Приднестровье у нацизма и фашизма будущего нет. Мы этого не допустим", – приводит пресс-служба слова Красносельского.В связи с днем освобождения в Тирасполе состоялась традиционная легкоатлетическая эстафета, которая проводится с 1947 года. Последние два года эстафета не проводилась из-за пандемии коронавируса.
https://ria.ru/20220402/pridnestrove-1781494029.html
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в мире, тирасполь, вадим красносельский
13:41 12.04.2022
 
Глава Приднестровья не допустит возрождения нацизма в республике

Глава Приднестровья заверил, что не допустит возрождения нацизма в республике

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПрезидент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский во вторник в ходе митинга по случаю 78-й годовщины освобождения Тирасполя от немецко-фашистских захватчиков заверил, что не допустит возрождения нацизма в ПМР, сообщила пресс-служба приднестровского лидера.
"Прославлять нацизм и фашизм – преступление перед человечеством. За проявление нацизма и фашизма надо судить. Все должны объединиться в борьбе с нацизмом и фашизмом. В Приднестровье у нацизма и фашизма будущего нет. Мы этого не допустим", – приводит пресс-служба слова Красносельского.
В связи с днем освобождения в Тирасполе состоялась традиционная легкоатлетическая эстафета, которая проводится с 1947 года. Последние два года эстафета не проводилась из-за пандемии коронавируса.
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В миреТираспольВадим Красносельский
 
 
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