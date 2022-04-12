Рейтинг@Mail.ru
Мурашко сообщил о росте цен на препараты не из перечня жизненно важных - РИА Новости, 12.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220412/preparaty-1783091051.html
Мурашко сообщил о росте цен на препараты не из перечня жизненно важных
Мурашко сообщил о росте цен на препараты не из перечня жизненно важных - РИА Новости, 12.04.2022
Мурашко сообщил о росте цен на препараты не из перечня жизненно важных
За последний месяц цены на препараты не из перечня жизненно важных увеличивались, были колебания в пределах 12%, заявил министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T13:09
2022-04-12T13:14
общество
россия
михаил мурашко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782083112_0:286:3072:2014_1920x0_80_0_0_be944ea24c326f8ca6146b0ecb5cab98.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. За последний месяц цены на препараты не из перечня жизненно важных увеличивались, были колебания в пределах 12%, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Есть увеличение цен не по жизненно важному списку лекарственных препаратов, за последний месяц колебания составляли в пределах 12%", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.Он уточнил, что по жизненно важному списку лекарственных препаратов колебания цен минимальные – до 4%. Цены на эти препараты регулируется государством, продажа выше зарегистрированной стоимости невозможна, пояснил министр."Мы формируем конкурентную среду, чтобы по лекарственным препаратам присутствовало несколько производителей и возможность обеспечить и физическую, и экономическую доступность", - подчеркнул Мурашко.
https://ria.ru/20220412/lekarstva-1783069742.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782083112_343:0:3072:2047_1920x0_80_0_0_031ba1c564ec3395ce83b52fb6426d0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, михаил мурашко
13:09 12.04.2022 (обновлено: 13:14 12.04.2022)
 
Мурашко сообщил о росте цен на препараты не из перечня жизненно важных

Мурашко: цены на препараты не из перечня жизненно важных росли в пределах 12 процентов

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАптека
Аптека - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Аптека. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. За последний месяц цены на препараты не из перечня жизненно важных увеличивались, были колебания в пределах 12%, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Есть увеличение цен не по жизненно важному списку лекарственных препаратов, за последний месяц колебания составляли в пределах 12%", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
Он уточнил, что по жизненно важному списку лекарственных препаратов колебания цен минимальные – до 4%. Цены на эти препараты регулируется государством, продажа выше зарегистрированной стоимости невозможна, пояснил министр.
"Мы формируем конкурентную среду, чтобы по лекарственным препаратам присутствовало несколько производителей и возможность обеспечить и физическую, и экономическую доступность", - подчеркнул Мурашко.
Продажа лекарств в аптеке - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
12:01
В России достаточно лекарств, заявила глава Росздравнадзора
 
ОбществоРоссияМихаил Мурашко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала