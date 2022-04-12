https://ria.ru/20220412/preparaty-1783091051.html
Мурашко сообщил о росте цен на препараты не из перечня жизненно важных
Мурашко сообщил о росте цен на препараты не из перечня жизненно важных - РИА Новости, 12.04.2022
Мурашко сообщил о росте цен на препараты не из перечня жизненно важных
За последний месяц цены на препараты не из перечня жизненно важных увеличивались, были колебания в пределах 12%, заявил министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T13:09
2022-04-12T13:09
2022-04-12T13:14
общество
россия
михаил мурашко
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. За последний месяц цены на препараты не из перечня жизненно важных увеличивались, были колебания в пределах 12%, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Есть увеличение цен не по жизненно важному списку лекарственных препаратов, за последний месяц колебания составляли в пределах 12%", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.Он уточнил, что по жизненно важному списку лекарственных препаратов колебания цен минимальные – до 4%. Цены на эти препараты регулируется государством, продажа выше зарегистрированной стоимости невозможна, пояснил министр."Мы формируем конкурентную среду, чтобы по лекарственным препаратам присутствовало несколько производителей и возможность обеспечить и физическую, и экономическую доступность", - подчеркнул Мурашко.
https://ria.ru/20220412/lekarstva-1783069742.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, михаил мурашко
13:09 12.04.2022 (обновлено: 13:14 12.04.2022)
Мурашко сообщил о росте цен на препараты не из перечня жизненно важных
Мурашко: цены на препараты не из перечня жизненно важных росли в пределах 12 процентов
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. За последний месяц цены на препараты не из перечня жизненно важных увеличивались, были колебания в пределах 12%, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Есть увеличение цен не по жизненно важному списку лекарственных препаратов, за последний месяц колебания составляли в пределах 12%", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
Он уточнил, что по жизненно важному списку лекарственных препаратов колебания цен минимальные – до 4%. Цены на эти препараты регулируется государством, продажа выше зарегистрированной стоимости невозможна, пояснил министр.
"Мы формируем конкурентную среду, чтобы по лекарственным препаратам присутствовало несколько производителей и возможность обеспечить и физическую, и экономическую доступность", - подчеркнул Мурашко
.