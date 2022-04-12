https://ria.ru/20220412/preparaty-1783091051.html

Мурашко сообщил о росте цен на препараты не из перечня жизненно важных

Мурашко сообщил о росте цен на препараты не из перечня жизненно важных - РИА Новости, 12.04.2022

Мурашко сообщил о росте цен на препараты не из перечня жизненно важных

За последний месяц цены на препараты не из перечня жизненно важных увеличивались, были колебания в пределах 12%, заявил министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T13:09

2022-04-12T13:09

2022-04-12T13:14

общество

россия

михаил мурашко

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. За последний месяц цены на препараты не из перечня жизненно важных увеличивались, были колебания в пределах 12%, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Есть увеличение цен не по жизненно важному списку лекарственных препаратов, за последний месяц колебания составляли в пределах 12%", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.Он уточнил, что по жизненно важному списку лекарственных препаратов колебания цен минимальные – до 4%. Цены на эти препараты регулируется государством, продажа выше зарегистрированной стоимости невозможна, пояснил министр."Мы формируем конкурентную среду, чтобы по лекарственным препаратам присутствовало несколько производителей и возможность обеспечить и физическую, и экономическую доступность", - подчеркнул Мурашко.

https://ria.ru/20220412/lekarstva-1783069742.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, михаил мурашко