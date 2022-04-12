https://ria.ru/20220412/prazdnik-1783011204.html

Космонавты поздравили россиян с Днем космонавтики с МКС

Космонавты поздравили россиян с Днем космонавтики с МКС - РИА Новости, 12.04.2022

Космонавты поздравили россиян с Днем космонавтики с МКС

Российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков с Международной космической станции поздравили россиян с Днем космонавтики. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T00:10

2022-04-12T00:10

2022-04-12T12:51

космос - риа наука

юрий гагарин (космонавт)

олег артемьев

денис матвеев

роскосмос

сергей корсаков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783022595_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c04c2f250bf543d8a50ae575e01bec61.jpg

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков с Международной космической станции поздравили россиян с Днем космонавтики.День космонавтики отмечается в честь полета в космос первого человека — Юрия Гагарина, отправившегося на орбиту 12 апреля 1961 года.Матвеев добавил, что полет Гагарина стал вершиной самоотверженного труда многих специалистов, рабочих инженеров и конструкторов, продемонстрировал всему миру превосходство отечественной науки и технологии."Мы первые благодаря Юрию Гагарину, и никогда не забудем его подвиг. Так было, есть и будет. Мы благодарим всех, кто работал и продолжает работать на благо освоения космоса", — заключил Корсаков.

https://ria.ru/20220411/kosmos-1782867072.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Космонавты с борта МКС поздравили страну с Днем космонавтики Космонавты с борта МКС поздравили страну с Днем космонавтики. 2022-04-12T00:10 true PT0M57S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, юрий гагарин (космонавт), олег артемьев, денис матвеев, роскосмос, сергей корсаков