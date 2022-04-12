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Космонавты поздравили россиян с Днем космонавтики с МКС - РИА Новости, 12.04.2022
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Космонавты поздравили россиян с Днем космонавтики с МКС
Космонавты поздравили россиян с Днем космонавтики с МКС - РИА Новости, 12.04.2022
Космонавты поздравили россиян с Днем космонавтики с МКС
Российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков с Международной космической станции поздравили россиян с Днем космонавтики. РИА Новости, 12.04.2022
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2022-04-12T12:51
космос - риа наука
юрий гагарин (космонавт)
олег артемьев
денис матвеев
роскосмос
сергей корсаков
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков с Международной космической станции поздравили россиян с Днем космонавтики.День космонавтики отмечается в честь полета в космос первого человека — Юрия Гагарина, отправившегося на орбиту 12 апреля 1961 года.Матвеев добавил, что полет Гагарина стал вершиной самоотверженного труда многих специалистов, рабочих инженеров и конструкторов, продемонстрировал всему миру превосходство отечественной науки и технологии."Мы первые благодаря Юрию Гагарину, и никогда не забудем его подвиг. Так было, есть и будет. Мы благодарим всех, кто работал и продолжает работать на благо освоения космоса", — заключил Корсаков.
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Космонавты с борта МКС поздравили страну с Днем космонавтики
Космонавты с борта МКС поздравили страну с Днем космонавтики.
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космос - риа наука, юрий гагарин (космонавт), олег артемьев, денис матвеев, роскосмос, сергей корсаков
00:10 12.04.2022 (обновлено: 12:51 12.04.2022)
 
Космонавты поздравили россиян с Днем космонавтики с МКС

Российские космонавты поздравили граждан с Днем космонавтики с борта МКС

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков с Международной космической станции поздравили россиян с Днем космонавтики.
День космонавтики отмечается в честь полета в космос первого человека — Юрия Гагарина, отправившегося на орбиту 12 апреля 1961 года.

"Дорогие друзья! Шестьдесят один год назад наша страна сделала еще один шаг к познанию неизведанного, покорению Вселенной человеком. Началась новая страница истории — история пилотируемых космических полетов, и первым, кто открыл эту героическую страницу, стал наш соотечественник Юрий Алексеевич Гагарин", — сказал Артемьев в видео, которое опубликовал "Роскосмос".

Матвеев добавил, что полет Гагарина стал вершиной самоотверженного труда многих специалистов, рабочих инженеров и конструкторов, продемонстрировал всему миру превосходство отечественной науки и технологии.
"Мы первые благодаря Юрию Гагарину, и никогда не забудем его подвиг. Так было, есть и будет. Мы благодарим всех, кто работал и продолжает работать на благо освоения космоса", — заключил Корсаков.
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин
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Космос - РИА НаукаЮрий Гагарин (космонавт)Олег АртемьевДенис МатвеевРоскосмосСергей Корсаков
 
 
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