16:33 12.04.2022 (обновлено: 17:28 12.04.2022)
В России продлят срок действия водительских прав, подлежащих замене
Мишустин заявил, что в России продлят на три года действие истекающих водительских прав
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВодительское удостоверение, полученное в отделении ГИБДД в Москве
Водительское удостоверение, полученное в отделении ГИБДД в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о новых правилах действия водительских удостоверений в России.
"Еще одно постановление направлено на снижение административной нагрузки для бизнеса и граждан, оно пролонгирует на три года действие российских национальных водительских удостоверений, тех, которые предстояло обменять в течение ближайших двух лет", — сказал он на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики России.
Как поясняется в официальном телеграм-канале кабинета министров, изменение коснется прав, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, их продлят автоматически.
Замена водительского удостоверения каждые десять лет — процедура, обязательная для всех без исключения автовладельцев. Это можно сделать раньше, если человек потерял документ либо изменилось его состояние здоровья или фамилия. При этом пересдавать экзамены не требуется. Если у водителя удостоверение международного формата, то обновлять его нужно каждые три года.