https://ria.ru/20220412/prava-1783152767.html

В России продлят срок действия водительских прав, подлежащих замене

В России продлят срок действия водительских прав, подлежащих замене - РИА Новости, 12.04.2022

В России продлят срок действия водительских прав, подлежащих замене

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о новых правилах действия водительских удостоверений в России. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T16:33

2022-04-12T16:33

2022-04-12T17:28

авто

россия

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о новых правилах действия водительских удостоверений в России.Как поясняется в официальном телеграм-канале кабинета министров, изменение коснется прав, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, их продлят автоматически.Замена водительского удостоверения каждые десять лет — процедура, обязательная для всех без исключения автовладельцев. Это можно сделать раньше, если человек потерял документ либо изменилось его состояние здоровья или фамилия. При этом пересдавать экзамены не требуется. Если у водителя удостоверение международного формата, то обновлять его нужно каждые три года.

https://ria.ru/20220411/dtp-1782828709.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

авто, россия, михаил мишустин, общество