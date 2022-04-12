12:46 12.04.2022 (обновлено: 13:23 12.04.2022)
В Тюменской области зафиксировали первые природные пожары
Первые в этом году случаи природных пожаров зафиксировали в Тюменской области
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСотрудник ФБУ "Авиалесоохрана" тушит лесной пожар
Сотрудник ФБУ "Авиалесоохрана" тушит лесной пожар. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 12 апр – РИА Новости. Первые в этом году случаи природных пожаров зафиксированы в Тюменской области, основными их причинами являются неконтролируемый пал сухой травы и пожары, переходящие из соседних районов Омской области и Казахстана, сообщил РИА Новости директор регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович.
В целом зарегистрировано 23 природных пожара в семи муниципальных образованиях региона, два из них являются действующими.
"Первый природный пожар в Тюменской области зафиксирован 8 апреля в Казанском районе, площадь составила 400 квадратных метров. По состоянию на 12 апреля, ликвидирован 21 природный пожар на площади 475 га. В настоящее время действуют два ландшафтных пожара в Сладковском районе на площади 60 га", – сообщил Андрей Михнович.
Утром во вторник отмечалось, что в Тюмени наблюдается небольшой смог, в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности пояснили, что ветер дует со стороны Омска, жители некоторых микрорайонов города видят дым от пожаров из Называевского района Омской области.
Учитывая рост количества природных пожаров, губернатор Тюменской области Александр Моор поручил правительству с 15 апреля установить на территории региона особый противопожарный режим, южным районам, где снег уже сошел, рекомендовано ввести такой режим немедленно.
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