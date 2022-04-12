https://ria.ru/20220412/pozhary-1783082282.html

В Тюменской области зафиксировали первые природные пожары

В Тюменской области зафиксировали первые природные пожары - РИА Новости, 12.04.2022

В Тюменской области зафиксировали первые природные пожары

Первые в этом году случаи природных пожаров зафиксированы в Тюменской области, основными их причинами являются неконтролируемый пал сухой травы и пожары,... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T12:46

2022-04-12T12:46

2022-04-12T13:23

происшествия

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тюмень

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природные пожары в россии

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казахстан

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ТЮМЕНЬ, 12 апр – РИА Новости. Первые в этом году случаи природных пожаров зафиксированы в Тюменской области, основными их причинами являются неконтролируемый пал сухой травы и пожары, переходящие из соседних районов Омской области и Казахстана, сообщил РИА Новости директор регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович.В целом зарегистрировано 23 природных пожара в семи муниципальных образованиях региона, два из них являются действующими."Первый природный пожар в Тюменской области зафиксирован 8 апреля в Казанском районе, площадь составила 400 квадратных метров. По состоянию на 12 апреля, ликвидирован 21 природный пожар на площади 475 га. В настоящее время действуют два ландшафтных пожара в Сладковском районе на площади 60 га", – сообщил Андрей Михнович.Утром во вторник отмечалось, что в Тюмени наблюдается небольшой смог, в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности пояснили, что ветер дует со стороны Омска, жители некоторых микрорайонов города видят дым от пожаров из Называевского района Омской области.Учитывая рост количества природных пожаров, губернатор Тюменской области Александр Моор поручил правительству с 15 апреля установить на территории региона особый противопожарный режим, южным районам, где снег уже сошел, рекомендовано ввести такой режим немедленно.

https://ria.ru/20220305/pozhar-1776841957.html

https://ria.ru/20211231/navodnenie-1766282203.html

тюменская область

тюмень

россия

омская область

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