https://ria.ru/20220412/posobiya-1783078122.html

В Москве установили единый размер пособий на детей из нуждающихся семей

В Москве установили единый размер пособий на детей из нуждающихся семей - РИА Новости, 12.04.2022

В Москве установили единый размер пособий на детей из нуждающихся семей

В Москве установлен единый размер пособий на детей из нуждающихся семей, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T12:29

2022-04-12T12:29

2022-04-12T12:29

общество

сергей собянин

москва

россия

владимир путин

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. В Москве установлен единый размер пособий на детей из нуждающихся семей, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы."В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина о создании единой системы детских пособий правительство Москвы утвердило новый порядок назначения и выплаты ежемесячных пособий на детей из нуждающихся семей в возрасте от 0 до 18 лет. Для детей всех возрастов установлен единый размер пособий, который зависит только от дохода семьи. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.Отмечается, что пособия смогут получать семьи, среднедушевой доход которых не превышает установленную в Москве величину прожиточного минимума – в настоящее время 18 714 рублей в месяц."В зависимости от уровня дохода семьи выплата может составить 50% от величины прожиточного минимума ребёнка – 8 087 рублей, 75% – 12 131 рубль или 100% – 16 174 рубля в месяц. Заявление на получение пособий можно будет подать начиная с 1 мая 2022 года в электронном виде через "личный кабинет" на mos.ru. Выплата будет установлена с 1 апреля 2022 года", - говорится в сообщении.Уточняется, что семьи, которым ежемесячное пособие на ребёнка было назначено по ранее действовавшим правилам, будут продолжать получать выплаты до достижения ребёнком возраста 3 лет, 8 лет и 18 лет соответственно. При этом начиная с 1 мая 2022 года получатели таких пособий также вправе обратиться за назначением ежемесячных пособий на детей в размере 50, 75 или 100% прожиточного минимума. При подтверждении права на новый размер пособия выплата устанавливается с доплатой с 1 апреля 2022 года, при отказе – сохраняется ранее назначенная сумма пособия до достижения ребенком возраста 3, 8 или 18 лет соответственно."Новый порядок выплаты ежемесячных пособий на детей из нуждающихся семей обеспечивает адресность, доступность и удобство получения москвичами социальной помощи от города", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20220331/posobie-1780983213.html

https://ria.ru/20220401/posobiya-1781343824.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, сергей собянин, москва, россия, владимир путин