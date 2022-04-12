Рейтинг@Mail.ru
Киев не сотрудничает по выходу зарубежных судов из портов Украины - РИА Новости, 12.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220412/port-1783216475.html
Киев не сотрудничает по выходу зарубежных судов из портов Украины
Киев не сотрудничает по выходу зарубежных судов из портов Украины - РИА Новости, 12.04.2022
Киев не сотрудничает по выходу зарубежных судов из портов Украины
Киев продолжает уклоняться от взаимодействия с представителями стран и судовладельцев по безопасному выходу иностранных судов из портов Украины, заявил... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T21:52
2022-04-12T23:25
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
киев
украина
международная морская организация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154869/79/1548697923_0:276:3001:1964_1920x0_80_0_0_7c283e04a98a119a493ed08930d5209d.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Киев продолжает уклоняться от взаимодействия с представителями стран и судовладельцев по безопасному выходу иностранных судов из портов Украины, заявил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В украинских портах продолжают оставаться заблокированными 76 иностранных судов из 18 государств. Созданные официальным Киевом в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море", - сказал Мизинцев.Российские военные ежедневно с 08:00 до 19:00 мск открывают гуманитарный коридор для безопасного движения судов в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной 3 морских мили. Детальная информация на английском и русском языках о порядке функционирования морского гуманитарного коридора ежедневно каждые 15 минут передается по УКВ-радиосвязи на 14 и 16 международных каналах, напомнил Мизинцев."При этом киевские власти по-прежнему продолжают уклоняться от взаимодействия с представителями государств и компаний-судовладельцев в решении вопроса обеспечения безопасного выхода иностранных судов в район сбора. На площадке Международной морской организации представители Украины отказываются обсуждать вопросы обеспечения безопасности выхода судов, демонстративно уходя от диалога", - отметил генерал.
https://ria.ru/20220411/mariupol-1782956519.html
https://ria.ru/20220411/port-1782992714.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154869/79/1548697923_0:0:2673:2004_1920x0_80_0_0_1919f88a4b8a7ea9e586cb8344400deb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, международная морская организация
21:52 12.04.2022 (обновлено: 23:25 12.04.2022)
 
Киев не сотрудничает по выходу зарубежных судов из портов Украины

В МО России заявили, что Киев не хочет взаимодействовать по выходу судов из портов Украины

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий на борту корабля береговой охраны в порту Мариуполя
Украинский военнослужащий на борту корабля береговой охраны в порту Мариуполя - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий на борту корабля береговой охраны в порту Мариуполя
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Киев продолжает уклоняться от взаимодействия с представителями стран и судовладельцев по безопасному выходу иностранных судов из портов Украины, заявил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В украинских портах продолжают оставаться заблокированными 76 иностранных судов из 18 государств. Созданные официальным Киевом в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море", - сказал Мизинцев.
Вид на Мариуполь - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля, 17:29Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Очевидец сообщил о минировании Украиной выхода из порта Мариуполя
Российские военные ежедневно с 08:00 до 19:00 мск открывают гуманитарный коридор для безопасного движения судов в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной 3 морских мили. Детальная информация на английском и русском языках о порядке функционирования морского гуманитарного коридора ежедневно каждые 15 минут передается по УКВ-радиосвязи на 14 и 16 международных каналах, напомнил Мизинцев.
"При этом киевские власти по-прежнему продолжают уклоняться от взаимодействия с представителями государств и компаний-судовладельцев в решении вопроса обеспечения безопасного выхода иностранных судов в район сбора. На площадке Международной морской организации представители Украины отказываются обсуждать вопросы обеспечения безопасности выхода судов, демонстративно уходя от диалога", - отметил генерал.
Вид на Мариуполь - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля, 20:34
Из мариупольского порта эвакуированы 47 моряков, заявил Басурин
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреКиевУкраинаМеждународная морская организация
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала