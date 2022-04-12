21:52 12.04.2022 (обновлено: 23:25 12.04.2022)
Киев не сотрудничает по выходу зарубежных судов из портов Украины
В МО России заявили, что Киев не хочет взаимодействовать по выходу судов из портов Украины
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий на борту корабля береговой охраны в порту Мариуполя
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий на борту корабля береговой охраны в порту Мариуполя
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Киев продолжает уклоняться от взаимодействия с представителями стран и судовладельцев по безопасному выходу иностранных судов из портов Украины, заявил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В украинских портах продолжают оставаться заблокированными 76 иностранных судов из 18 государств. Созданные официальным Киевом в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море", - сказал Мизинцев.
Российские военные ежедневно с 08:00 до 19:00 мск открывают гуманитарный коридор для безопасного движения судов в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной 3 морских мили. Детальная информация на английском и русском языках о порядке функционирования морского гуманитарного коридора ежедневно каждые 15 минут передается по УКВ-радиосвязи на 14 и 16 международных каналах, напомнил Мизинцев.
"При этом киевские власти по-прежнему продолжают уклоняться от взаимодействия с представителями государств и компаний-судовладельцев в решении вопроса обеспечения безопасного выхода иностранных судов в район сбора. На площадке Международной морской организации представители Украины отказываются обсуждать вопросы обеспечения безопасности выхода судов, демонстративно уходя от диалога", - отметил генерал.
11 апреля, 20:34Из мариупольского порта эвакуированы 47 моряков, заявил Басурин