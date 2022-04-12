https://ria.ru/20220412/port-1783216475.html

Киев не сотрудничает по выходу зарубежных судов из портов Украины

Киев не сотрудничает по выходу зарубежных судов из портов Украины - РИА Новости, 12.04.2022

Киев не сотрудничает по выходу зарубежных судов из портов Украины

Киев продолжает уклоняться от взаимодействия с представителями стран и судовладельцев по безопасному выходу иностранных судов из портов Украины, заявил... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T21:52

2022-04-12T21:52

2022-04-12T23:25

обострение ситуации в днр и лнр

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киев

украина

международная морская организация

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Киев продолжает уклоняться от взаимодействия с представителями стран и судовладельцев по безопасному выходу иностранных судов из портов Украины, заявил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В украинских портах продолжают оставаться заблокированными 76 иностранных судов из 18 государств. Созданные официальным Киевом в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море", - сказал Мизинцев.Российские военные ежедневно с 08:00 до 19:00 мск открывают гуманитарный коридор для безопасного движения судов в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной 3 морских мили. Детальная информация на английском и русском языках о порядке функционирования морского гуманитарного коридора ежедневно каждые 15 минут передается по УКВ-радиосвязи на 14 и 16 международных каналах, напомнил Мизинцев."При этом киевские власти по-прежнему продолжают уклоняться от взаимодействия с представителями государств и компаний-судовладельцев в решении вопроса обеспечения безопасного выхода иностранных судов в район сбора. На площадке Международной морской организации представители Украины отказываются обсуждать вопросы обеспечения безопасности выхода судов, демонстративно уходя от диалога", - отметил генерал.

https://ria.ru/20220411/mariupol-1782956519.html

https://ria.ru/20220411/port-1782992714.html

киев

украина

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в мире, киев, украина, международная морская организация