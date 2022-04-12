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Христиане из США и ЕС жертвуют на гумпомощь Донбассу, заявил пастор - РИА Новости, 12.04.2022
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Религия
https://ria.ru/20220412/pomosch-1783169356.html
Христиане из США и ЕС жертвуют на гумпомощь Донбассу, заявил пастор
Христиане из США и ЕС жертвуют на гумпомощь Донбассу, заявил пастор - РИА Новости, 12.04.2022
Христиане из США и ЕС жертвуют на гумпомощь Донбассу, заявил пастор
Христиане из ЕС и США жертвуют средства на гумпомощь жителям Донбасса, беженцам и пострадавшим во время конфликта на Украине, рассказал РИА Новости старший... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T18:32
2022-04-12T18:35
религия
россия
сша
москва
российский объединенный союз христиан веры евангельской
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Христиане из ЕС и США жертвуют средства на гумпомощь жителям Донбасса, беженцам и пострадавшим во время конфликта на Украине, рассказал РИА Новости старший пастор Московской протестантской церкви "Благая весть" Павел Реннер.Он отметил, что среди последователей "Благой вести" в России – люди более чем 40 национальностей."В нашей Церкви поддерживают связь с христианами из ЕС и США. В последнее время люди все чаще звонят и спрашивают: "Как у вас дела?". Очень приято, что христиане, в том числе из США и Европы, спрашивают: "Чем мы можем помочь"? Люди со всего мира жертвуют для покупки необходимого, предлагают передать на Украину помощь, хотят реально участвовать, хотят помочь тем, кому нужна помощь", - сказал Реннер.По его словам, желание помочь людям, оказавшимся в тяжелейших обстоятельствах, объединяет христиан по всему миру. "У нас в Церкви сразу собралась инициативная группа готовых поехать непосредственно к беженцам. Есть сложности с логистикой, есть сложности с объяснением в зарубежных банках целей переводов в другие страны. Несмотря на это, на этой неделе мы отправляем уже четвертую группу волонтеров с продуктами и предметами первой необходимости в Ростовскую область", – рассказал собеседник агентства.Пастор отметил, что беженцам, уже находящимся на территории России, протестантские церкви РФ могут помогать самостоятельно, "а вот отправить помощь ближе к местам боевых действий, там, где гуманитарная обстановка катастрофическая, можно только благодаря таким серьезным межрелигиозным акциям, как акция Межрелигиозного совета России.Ранее Межрелигиозная рабочая группа по защите прав верующих от дискриминации и ксенофобии собрала более 15 тонн помощи для мариупольцев. В сборе приняли участие РПЦ, Российская и Ново-Нахичеванская епархия Армянской апостольской церкви, Духовное управление мусульман Республики Татарстан, Российский объединенный союз христиан веры евангельской (пятидесятников), Буддийская традиционная сангха России, Евро-Азиатский дивизион Церкви христиан-адвентистов седьмого дня, Евангелическо-лютеранская церковь России, Католическая архиепархия Божией Матери в Москве, Русская православная старообрядческая церковь и фонд "Национальная духовная трапеза". Им оказали содействие Минобороны, МЧС и организация ветеранов "Боевое братство".
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россия, сша, москва, российский объединенный союз христиан веры евангельской
18:32 12.04.2022 (обновлено: 18:35 12.04.2022)
 
Христиане из США и ЕС жертвуют на гумпомощь Донбассу, заявил пастор

Пастор: христиане из Америки и Европы жертвуют средства на помощь беженцам с Украины

© РИА Новости / Алексей МайшевРаздача гумпомощи жителям села Трехизбенка
Раздача гумпомощи жителям села Трехизбенка - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Христиане из ЕС и США жертвуют средства на гумпомощь жителям Донбасса, беженцам и пострадавшим во время конфликта на Украине, рассказал РИА Новости старший пастор Московской протестантской церкви "Благая весть" Павел Реннер.
Он отметил, что среди последователей "Благой вести" в России – люди более чем 40 национальностей.
"В нашей Церкви поддерживают связь с христианами из ЕС и США. В последнее время люди все чаще звонят и спрашивают: "Как у вас дела?". Очень приято, что христиане, в том числе из США и Европы, спрашивают: "Чем мы можем помочь"? Люди со всего мира жертвуют для покупки необходимого, предлагают передать на Украину помощь, хотят реально участвовать, хотят помочь тем, кому нужна помощь", - сказал Реннер.
По его словам, желание помочь людям, оказавшимся в тяжелейших обстоятельствах, объединяет христиан по всему миру. "У нас в Церкви сразу собралась инициативная группа готовых поехать непосредственно к беженцам. Есть сложности с логистикой, есть сложности с объяснением в зарубежных банках целей переводов в другие страны. Несмотря на это, на этой неделе мы отправляем уже четвертую группу волонтеров с продуктами и предметами первой необходимости в Ростовскую область", – рассказал собеседник агентства.
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6 апреля, 08:30Религия
РПЦЗ направила помощь верующим Украинской церкви
Пастор отметил, что беженцам, уже находящимся на территории России, протестантские церкви РФ могут помогать самостоятельно, "а вот отправить помощь ближе к местам боевых действий, там, где гуманитарная обстановка катастрофическая, можно только благодаря таким серьезным межрелигиозным акциям, как акция Межрелигиозного совета России.
Ранее Межрелигиозная рабочая группа по защите прав верующих от дискриминации и ксенофобии собрала более 15 тонн помощи для мариупольцев. В сборе приняли участие РПЦ, Российская и Ново-Нахичеванская епархия Армянской апостольской церкви, Духовное управление мусульман Республики Татарстан, Российский объединенный союз христиан веры евангельской (пятидесятников), Буддийская традиционная сангха России, Евро-Азиатский дивизион Церкви христиан-адвентистов седьмого дня, Евангелическо-лютеранская церковь России, Католическая архиепархия Божией Матери в Москве, Русская православная старообрядческая церковь и фонд "Национальная духовная трапеза". Им оказали содействие Минобороны, МЧС и организация ветеранов "Боевое братство".
 
РелигияРоссияСШАМоскваРоссийский объединенный Союз христиан веры евангельской
 
 
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