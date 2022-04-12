https://ria.ru/20220412/pomosch-1783025119.html

МЧС доставило на Донбасс и Украину более тысячи тонн гумпомощи

МЧС доставило на Донбасс и Украину более тысячи тонн гумпомощи - РИА Новости, 12.04.2022

МЧС доставило на Донбасс и Украину более тысячи тонн гумпомощи

Подразделения МЧС РФ доставили на Донбасс и Украину почти 1,1 тысячи тонн гуманитарного груза, в его состав вошла вся продукция первой необходимости, сообщили... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T08:32

2022-04-12T08:32

2022-04-12T10:43

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Подразделения МЧС РФ доставили на Донбасс и Украину почти 1,1 тысячи тонн гуманитарного груза, в его состав вошла вся продукция первой необходимости, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."МЧС России продолжает гуманитарную миссию. Семнадцать автомобильных колонн в количестве 121 большегрузного автомобиля МЧС России доставили в ДНР, ЛНР и Украину очередную партию гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.Добавляется, что в состав груза также вошли бутилированная вода, предметы первой необходимости, кровати и постельные принадлежности. Также были доставлены стройматериалы для восстановления в первую очередь социально значимых объектов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220408/gumpomosch-1782422510.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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МЧС отправляет гуманитарную помощь на Украину Доставка гуманитарной помощи на Украину от МЧС России 2022-04-12T08:32 true PT1M33S

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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия