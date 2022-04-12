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Посол в Польше сообщил о блокаде информационной деятельности дипмиссии - РИА Новости, 12.04.2022
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Посол в Польше сообщил о блокаде информационной деятельности дипмиссии
Посол в Польше сообщил о блокаде информационной деятельности дипмиссии - РИА Новости, 12.04.2022
Посол в Польше сообщил о блокаде информационной деятельности дипмиссии
В Польше блокируют информационную деятельность дипмиссии, заявил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T11:32
2022-04-12T11:32
в мире
варшава
украина
мид польши
польша
россия
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. В Польше блокируют информационную деятельность дипмиссии, заявил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев."Довольно длительное время наше посольство существует фактически в состоянии блокады, то есть прерывании всяких официальных контактов, информационной блокады", - сказал посол в эфире "Соловьев Live".Он отметил, что за полтора месяца с начала операции на Украине получил одну единственную возможность высказаться перед польскими журналистами, когда выходил из министерства иностранных дел Польши после решения Варшавы о высылке российских дипломатов."Польские журналисты слетелись, чтобы услышать от меня что-то для них приятное, услышали очень неприятное, поэтому прямая трансляция была, но после этого все следы моих высказываний очень быстренько из интернета удалили", - добавил Андреев.
https://ria.ru/20220410/polsha-1782730712.html
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в мире, варшава, украина, мид польши, польша, россия
11:32 12.04.2022
 
Посол в Польше сообщил о блокаде информационной деятельности дипмиссии

Посол России в Польше Андреев сообщил о блокаде информационной деятельности дипмиссии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание посольства РФ в Варшаве
Здание посольства РФ в Варшаве - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание посольства РФ в Варшаве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. В Польше блокируют информационную деятельность дипмиссии, заявил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.
"Довольно длительное время наше посольство существует фактически в состоянии блокады, то есть прерывании всяких официальных контактов, информационной блокады", - сказал посол в эфире "Соловьев Live".
Он отметил, что за полтора месяца с начала операции на Украине получил одну единственную возможность высказаться перед польскими журналистами, когда выходил из министерства иностранных дел Польши после решения Варшавы о высылке российских дипломатов.
"Польские журналисты слетелись, чтобы услышать от меня что-то для них приятное, услышали очень неприятное, поэтому прямая трансляция была, но после этого все следы моих высказываний очень быстренько из интернета удалили", - добавил Андреев.
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