https://ria.ru/20220412/polsha-1783059511.html

Посол в Польше сообщил о блокаде информационной деятельности дипмиссии

Посол в Польше сообщил о блокаде информационной деятельности дипмиссии - РИА Новости, 12.04.2022

Посол в Польше сообщил о блокаде информационной деятельности дипмиссии

В Польше блокируют информационную деятельность дипмиссии, заявил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T11:32

2022-04-12T11:32

2022-04-12T11:32

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. В Польше блокируют информационную деятельность дипмиссии, заявил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев."Довольно длительное время наше посольство существует фактически в состоянии блокады, то есть прерывании всяких официальных контактов, информационной блокады", - сказал посол в эфире "Соловьев Live".Он отметил, что за полтора месяца с начала операции на Украине получил одну единственную возможность высказаться перед польскими журналистами, когда выходил из министерства иностранных дел Польши после решения Варшавы о высылке российских дипломатов."Польские журналисты слетелись, чтобы услышать от меня что-то для них приятное, услышали очень неприятное, поэтому прямая трансляция была, но после этого все следы моих высказываний очень быстренько из интернета удалили", - добавил Андреев.

https://ria.ru/20220410/polsha-1782730712.html

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Ольга Маркова

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