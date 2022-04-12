https://ria.ru/20220412/polsha-1783059511.html
Посол в Польше сообщил о блокаде информационной деятельности дипмиссии
Посол в Польше сообщил о блокаде информационной деятельности дипмиссии - РИА Новости, 12.04.2022
Посол в Польше сообщил о блокаде информационной деятельности дипмиссии
В Польше блокируют информационную деятельность дипмиссии, заявил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T11:32
2022-04-12T11:32
2022-04-12T11:32
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. В Польше блокируют информационную деятельность дипмиссии, заявил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев."Довольно длительное время наше посольство существует фактически в состоянии блокады, то есть прерывании всяких официальных контактов, информационной блокады", - сказал посол в эфире "Соловьев Live".Он отметил, что за полтора месяца с начала операции на Украине получил одну единственную возможность высказаться перед польскими журналистами, когда выходил из министерства иностранных дел Польши после решения Варшавы о высылке российских дипломатов."Польские журналисты слетелись, чтобы услышать от меня что-то для них приятное, услышали очень неприятное, поэтому прямая трансляция была, но после этого все следы моих высказываний очень быстренько из интернета удалили", - добавил Андреев.
https://ria.ru/20220410/polsha-1782730712.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, варшава, украина, мид польши, польша, россия
Посол в Польше сообщил о блокаде информационной деятельности дипмиссии
Посол России в Польше Андреев сообщил о блокаде информационной деятельности дипмиссии