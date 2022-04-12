https://ria.ru/20220412/pogoda-1783022805.html
Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник
Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 12.04.2022
Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник
Облачная погода, местами дожди ожидаются в Москве во вторник, наиболее сильные дожди ожидаются в Подмосковье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T08:01
2022-04-12T08:01
2022-04-12T08:02
общество
москва
погода
россия
михаил леус
центр "фобос"
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Облачная погода, местами дожди ожидаются в Москве во вторник, наиболее сильные дожди ожидаются в Подмосковье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Синоптик также сообщил, что температура воздуха в Москве будет от плюс 9 до плюс 11 градусов, по области — плюс 7, плюс 12."На северо-западе плюс 1 — плюс 6, на юго-востоке — плюс 13 — плюс 18, такой большой разброс температур", — добавил он.Атмосферное давление будет расти и к вечеру составит 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.
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общество, москва, погода, россия, михаил леус, центр "фобос"
08:01 12.04.2022 (обновлено: 08:02 12.04.2022)
Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник
Синоптик Леус: в Москве во вторник ожидается облачная погода и дожди