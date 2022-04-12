https://ria.ru/20220412/pogoda-1783022805.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник

Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 12.04.2022

Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник

Облачная погода, местами дожди ожидаются в Москве во вторник, наиболее сильные дожди ожидаются в Подмосковье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T08:01

2022-04-12T08:01

2022-04-12T08:02

общество

москва

погода

россия

михаил леус

центр "фобос"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751489213_0:200:3169:1983_1920x0_80_0_0_93f4d8e3f4f6d5dead37b7782bb195a1.jpg

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Облачная погода, местами дожди ожидаются в Москве во вторник, наиболее сильные дожди ожидаются в Подмосковье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Синоптик также сообщил, что температура воздуха в Москве будет от плюс 9 до плюс 11 градусов, по области — плюс 7, плюс 12."На северо-западе плюс 1 — плюс 6, на юго-востоке — плюс 13 — плюс 18, такой большой разброс температур", — добавил он.Атмосферное давление будет расти и к вечеру составит 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.

https://ria.ru/20220411/pogoda-1782869173.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, погода, россия, михаил леус, центр "фобос"