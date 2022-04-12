https://ria.ru/20220412/podderzhka-1783132302.html
Минфин предложил меры поддержки НПЗ в условиях санкций
Минфин предложил меры поддержки НПЗ в условиях санкций - РИА Новости, 12.04.2022
Минфин предложил меры поддержки НПЗ в условиях санкций
Минфин России предлагает продлить на 2 года сроки ввода в эксплуатацию объектов модернизации НПЗ в рамках инвестсоглашений с Минэнерго, чтобы поддержать их в... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T15:34
2022-04-12T15:34
2022-04-12T16:00
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Минфин России предлагает продлить на 2 года сроки ввода в эксплуатацию объектов модернизации НПЗ в рамках инвестсоглашений с Минэнерго, чтобы поддержать их в условиях санкций, сообщило министерство."Минфин России направил в правительство РФ законопроект, увеличивающий для нефтеперерабатывающих заводов срок введения в эксплуатацию объектов основных средств по инвестиционному соглашению... Предусматривается продление на два года срока введения в эксплуатацию объектов, являющихся предметом инвестиционного соглашения", - говорится в материалах Минфина.Целью законопроекта Минфин обозначил сохранение условий для стимулирования инвестиционной деятельности нефтепереработчиков. "Документ подготовлен в рамках реализации отраслевых мер поддержки, направленных на обеспечение развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления", - уточнило министерство.
https://ria.ru/20220409/neft-1782627956.html
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
15:34 12.04.2022 (обновлено: 16:00 12.04.2022)
Минфин предложил меры поддержки НПЗ в условиях санкций
Минфин предложил продолжить на два года ввод в эксплуатацию объектов модернизации НПЗ