https://ria.ru/20220412/podderzhka-1783132302.html

Минфин предложил меры поддержки НПЗ в условиях санкций

Минфин предложил меры поддержки НПЗ в условиях санкций - РИА Новости, 12.04.2022

Минфин предложил меры поддержки НПЗ в условиях санкций

Минфин России предлагает продлить на 2 года сроки ввода в эксплуатацию объектов модернизации НПЗ в рамках инвестсоглашений с Минэнерго, чтобы поддержать их в... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T15:34

2022-04-12T15:34

2022-04-12T16:00

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Минфин России предлагает продлить на 2 года сроки ввода в эксплуатацию объектов модернизации НПЗ в рамках инвестсоглашений с Минэнерго, чтобы поддержать их в условиях санкций, сообщило министерство."Минфин России направил в правительство РФ законопроект, увеличивающий для нефтеперерабатывающих заводов срок введения в эксплуатацию объектов основных средств по инвестиционному соглашению... Предусматривается продление на два года срока введения в эксплуатацию объектов, являющихся предметом инвестиционного соглашения", - говорится в материалах Минфина.Целью законопроекта Минфин обозначил сохранение условий для стимулирования инвестиционной деятельности нефтепереработчиков. "Документ подготовлен в рамках реализации отраслевых мер поддержки, направленных на обеспечение развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления", - уточнило министерство.

https://ria.ru/20220409/neft-1782627956.html

россия

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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)