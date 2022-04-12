https://ria.ru/20220412/plennye-1783227291.html

Права пленных украинских военных соблюдаются, сообщила омбудсмен ДНР

Права пленных украинских военных соблюдаются, сообщила омбудсмен ДНР - РИА Новости, 12.04.2022

Права пленных украинских военных соблюдаются, сообщила омбудсмен ДНР

Все пленные представители вооружённых формирований Украины содержатся согласно нормам международного права, заявила РИА Новости омбудсмен Донецкой народной... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T23:56

2022-04-12T23:56

2022-04-12T23:58

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. Все пленные представители вооружённых формирований Украины содержатся согласно нормам международного права, заявила РИА Новости омбудсмен Донецкой народной Республики Дарья Морозова."Я регулярно, буквально по три раза в неделю, посещаю пленных представителей украинских вооруженных формирований, и как омбудсмен никаких претензий к условиям их содержания не имею. Все люди содержатся согласно нормам международного гуманитарного права, они имеют доступ и к медицине, и к питанию, и к средствам личной гигиены. То есть у них все абсолютно в порядке", - сказала Морозова.При этом она отметила, что на Украине ситуация с соблюдением прав военнопленных обстоит прямо противоположным образом. Также она напомнила, что за все время конфликта в Донбассе не было ни одного обмена пленными между ДНР и Украиной без привлечения медиков, так как прошедшие плен сторонники республик подвергались пыткам со стороны Украины и нуждались в медицинской помощи.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220412/ukraina-1783223257.html

https://ria.ru/20220410/pytki-1782777285.html

донецкая народная республика

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в мире, донецкая народная республика, украина, военные, пленные