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В ДНР заявили о готовности к переговорам с Украиной по обмену пленными - РИА Новости, 12.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220412/plennye-1783218496.html
В ДНР заявили о готовности к переговорам с Украиной по обмену пленными
В ДНР заявили о готовности к переговорам с Украиной по обмену пленными - РИА Новости, 12.04.2022
В ДНР заявили о готовности к переговорам с Украиной по обмену пленными
ДНР готова к переговорам с Украиной по обмену пленными, заявила РИА Новости омбудсмен республики Дарья Морозова. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T22:05
2022-04-12T23:08
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
донецкая народная республика
дарья морозова
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ДОНЕЦК, 12 апр — РИА Новости. ДНР готова к переговорам с Украиной по обмену пленными, заявила РИА Новости омбудсмен республики Дарья Морозова."Республика готова была вести переговоры по пленным на протяжении всего конфликта, и эта позиция остается неизменной. Мы готовы искать консенсус, искать пути выхода из сложившейся ситуации. Но здесь опять и опять проблема в Украине. И, конечно, это хотелось бы уже закончить. Хотелось бы, конечно, каких-то сдвигов и честных отношений", — сказала она.Россия ежедневно обращается к украинской стороне с инициативой по обмену пленными, однако Киев зачастую срывает этот процесс. Тем не менее в начале апреля, как сообщала российский омбудсмен Татьяна Москалькова, удалось провести обмен в формате 86 на 86, а на прошлой неделе в Россию вернулись четыре сотрудника "Росатома" и еще некоторые военнослужащие.
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украина
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в мире, украина, донецкая народная республика, дарья морозова
22:05 12.04.2022 (обновлено: 23:08 12.04.2022)
 
В ДНР заявили о готовности к переговорам с Украиной по обмену пленными

Омбудсмен ДНР Морозова: в республике готовы к переговорам с Украиной по обмену пленными

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтобус с украинскими военнопленными на окраине Мариуполя
Автобус с украинскими военнопленными на окраине Мариуполя - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автобус с украинскими военнопленными на окраине Мариуполя. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 апр — РИА Новости. ДНР готова к переговорам с Украиной по обмену пленными, заявила РИА Новости омбудсмен республики Дарья Морозова.
"Республика готова была вести переговоры по пленным на протяжении всего конфликта, и эта позиция остается неизменной. Мы готовы искать консенсус, искать пути выхода из сложившейся ситуации. Но здесь опять и опять проблема в Украине. И, конечно, это хотелось бы уже закончить. Хотелось бы, конечно, каких-то сдвигов и честных отношений", — сказала она.
Россия ежедневно обращается к украинской стороне с инициативой по обмену пленными, однако Киев зачастую срывает этот процесс. Тем не менее в начале апреля, как сообщала российский омбудсмен Татьяна Москалькова, удалось провести обмен в формате 86 на 86, а на прошлой неделе в Россию вернулись четыре сотрудника "Росатома" и еще некоторые военнослужащие.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаДарья Морозова
 
 
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