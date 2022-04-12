https://ria.ru/20220412/plennye-1783218496.html
В ДНР заявили о готовности к переговорам с Украиной по обмену пленными
В ДНР заявили о готовности к переговорам с Украиной по обмену пленными - РИА Новости, 12.04.2022
В ДНР заявили о готовности к переговорам с Украиной по обмену пленными
ДНР готова к переговорам с Украиной по обмену пленными, заявила РИА Новости омбудсмен республики Дарья Морозова. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T22:05
2022-04-12T22:05
2022-04-12T23:08
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
донецкая народная республика
дарья морозова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779484222_0:216:3141:1983_1920x0_80_0_0_543dcd74a7e2e39d5e7ca941a1be62ff.jpg
ДОНЕЦК, 12 апр — РИА Новости. ДНР готова к переговорам с Украиной по обмену пленными, заявила РИА Новости омбудсмен республики Дарья Морозова."Республика готова была вести переговоры по пленным на протяжении всего конфликта, и эта позиция остается неизменной. Мы готовы искать консенсус, искать пути выхода из сложившейся ситуации. Но здесь опять и опять проблема в Украине. И, конечно, это хотелось бы уже закончить. Хотелось бы, конечно, каких-то сдвигов и честных отношений", — сказала она.Россия ежедневно обращается к украинской стороне с инициативой по обмену пленными, однако Киев зачастую срывает этот процесс. Тем не менее в начале апреля, как сообщала российский омбудсмен Татьяна Москалькова, удалось провести обмен в формате 86 на 86, а на прошлой неделе в Россию вернулись четыре сотрудника "Росатома" и еще некоторые военнослужащие.
https://ria.ru/20220408/voennoplennye-1782620519.html
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779484222_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_1aaf47223998b5adcfdf152cf3cca167.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донецкая народная республика, дарья морозова
22:05 12.04.2022 (обновлено: 23:08 12.04.2022)
В ДНР заявили о готовности к переговорам с Украиной по обмену пленными
Омбудсмен ДНР Морозова: в республике готовы к переговорам с Украиной по обмену пленными