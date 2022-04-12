https://ria.ru/20220412/plennye-1783218496.html

В ДНР заявили о готовности к переговорам с Украиной по обмену пленными

В ДНР заявили о готовности к переговорам с Украиной по обмену пленными - РИА Новости, 12.04.2022

В ДНР заявили о готовности к переговорам с Украиной по обмену пленными

ДНР готова к переговорам с Украиной по обмену пленными, заявила РИА Новости омбудсмен республики Дарья Морозова. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T22:05

2022-04-12T22:05

2022-04-12T23:08

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

донецкая народная республика

дарья морозова

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ДОНЕЦК, 12 апр — РИА Новости. ДНР готова к переговорам с Украиной по обмену пленными, заявила РИА Новости омбудсмен республики Дарья Морозова."Республика готова была вести переговоры по пленным на протяжении всего конфликта, и эта позиция остается неизменной. Мы готовы искать консенсус, искать пути выхода из сложившейся ситуации. Но здесь опять и опять проблема в Украине. И, конечно, это хотелось бы уже закончить. Хотелось бы, конечно, каких-то сдвигов и честных отношений", — сказала она.Россия ежедневно обращается к украинской стороне с инициативой по обмену пленными, однако Киев зачастую срывает этот процесс. Тем не менее в начале апреля, как сообщала российский омбудсмен Татьяна Москалькова, удалось провести обмен в формате 86 на 86, а на прошлой неделе в Россию вернулись четыре сотрудника "Росатома" и еще некоторые военнослужащие.

https://ria.ru/20220408/voennoplennye-1782620519.html

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, донецкая народная республика, дарья морозова