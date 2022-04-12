https://ria.ru/20220412/peskov-1783218197.html

Кремль не отвечает на провокации фейками, а говорит правду, заявил Песков

Кремль не отвечает на провокации фейками, а говорит правду, заявил Песков - РИА Новости, 12.04.2022

Кремль не отвечает на провокации фейками, а говорит правду, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на сообщения о гибели мирных граждан в Буче заявил, что Кремль не отвечает на провокацию фейками, а говорит РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T22:03

2022-04-12T22:03

2022-04-12T22:06

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на сообщения о гибели мирных граждан в Буче заявил, что Кремль не отвечает на провокацию фейками, а говорит правду."Мы не отвечаем фейками, мы говорим правду", - сказал Песков журналистам.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ ранее заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о "преступлениях" российских военных в городе Буча Киевской области, являются очередной провокацией. Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220412/bucha-1783152081.html

https://ria.ru/20220412/bucha-1783153696.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, киевская область, киев, владимир путин, дмитрий песков