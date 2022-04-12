21:38 12.04.2022 (обновлено: 21:48 12.04.2022)
Песков отказался комментировать задержание Медведчука
В Кремле не стали комментировать информацию о задержании украинского политика Медведчука
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредседатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 апр - РИА Новости. В Кремле не стали комментировать информацию о задержании украинского политика, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, поскольку информацию надо проверять, а фейков очень много.
"По Медведчуку я видел. Я ничего не могу сказать, насколько это соответствует действительности, потому что-то говорить было бы неверным", - сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, очень много фейковых сообщений, поэтому нужно все проверять.
"Неверным без каких-то подтверждений. Все-таки такое количество фейков сейчас идет из Украины, такое количество фейков профессионально или непрофессионально генерится на Украине с помощью различных помощников из международных пиар-агентств в том числе, что брать сразу это за истину в первой инстанции было бы неверным. Сейчас все нужно проверять", - добавил он.