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Песков отказался комментировать задержание Медведчука - РИА Новости, 12.04.2022
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Песков отказался комментировать задержание Медведчука
Песков отказался комментировать задержание Медведчука - РИА Новости, 12.04.2022
Песков отказался комментировать задержание Медведчука
В Кремле не стали комментировать информацию о задержании украинского политика, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T21:38
2022-04-12T21:48
киев
дмитрий песков
виктор медведчук
украина
россия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 апр - РИА Новости. В Кремле не стали комментировать информацию о задержании украинского политика, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, поскольку информацию надо проверять, а фейков очень много."По Медведчуку я видел. Я ничего не могу сказать, насколько это соответствует действительности, потому что-то говорить было бы неверным", - сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.По его словам, очень много фейковых сообщений, поэтому нужно все проверять."Неверным без каких-то подтверждений. Все-таки такое количество фейков сейчас идет из Украины, такое количество фейков профессионально или непрофессионально генерится на Украине с помощью различных помощников из международных пиар-агентств в том числе, что брать сразу это за истину в первой инстанции было бы неверным. Сейчас все нужно проверять", - добавил он.
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киев, дмитрий песков, виктор медведчук, украина, россия
21:38 12.04.2022 (обновлено: 21:48 12.04.2022)
 
Песков отказался комментировать задержание Медведчука

В Кремле не стали комментировать информацию о задержании украинского политика Медведчука

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредседатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
Председатель политсовета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 апр - РИА Новости. В Кремле не стали комментировать информацию о задержании украинского политика, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, поскольку информацию надо проверять, а фейков очень много.
"По Медведчуку я видел. Я ничего не могу сказать, насколько это соответствует действительности, потому что-то говорить было бы неверным", - сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, очень много фейковых сообщений, поэтому нужно все проверять.
"Неверным без каких-то подтверждений. Все-таки такое количество фейков сейчас идет из Украины, такое количество фейков профессионально или непрофессионально генерится на Украине с помощью различных помощников из международных пиар-агентств в том числе, что брать сразу это за истину в первой инстанции было бы неверным. Сейчас все нужно проверять", - добавил он.
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