https://ria.ru/20220412/peskov-1783214492.html

Песков отказался комментировать задержание Медведчука

Песков отказался комментировать задержание Медведчука - РИА Новости, 12.04.2022

Песков отказался комментировать задержание Медведчука

В Кремле не стали комментировать информацию о задержании украинского политика, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T21:38

2022-04-12T21:38

2022-04-12T21:48

киев

дмитрий песков

виктор медведчук

украина

россия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 апр - РИА Новости. В Кремле не стали комментировать информацию о задержании украинского политика, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, поскольку информацию надо проверять, а фейков очень много."По Медведчуку я видел. Я ничего не могу сказать, насколько это соответствует действительности, потому что-то говорить было бы неверным", - сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.По его словам, очень много фейковых сообщений, поэтому нужно все проверять."Неверным без каких-то подтверждений. Все-таки такое количество фейков сейчас идет из Украины, такое количество фейков профессионально или непрофессионально генерится на Украине с помощью различных помощников из международных пиар-агентств в том числе, что брать сразу это за истину в первой инстанции было бы неверным. Сейчас все нужно проверять", - добавил он.

https://ria.ru/20220328/opzzh-1780473366.html

киев

украина

россия

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Наталья Макарова

киев, дмитрий песков, виктор медведчук, украина, россия