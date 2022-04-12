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Путин и Лукашенко проводят переговоры на космодроме Восточный - РИА Новости, 12.04.2022
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Путин и Лукашенко проводят переговоры на космодроме Восточный
Путин и Лукашенко проводят переговоры на космодроме Восточный - РИА Новости, 12.04.2022
Путин и Лукашенко проводят переговоры на космодроме Восточный
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры на космодроме Восточный, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T12:09
2022-04-12T13:14
в мире
владимир путин
александр лукашенко
россия
белоруссия
украина
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры на космодроме Восточный, передает корреспондент РИА Новости.Как ожидается, лидеры стран обсудят вопросы сотрудничества и ситуацию на Украине, а также совместные меры по противодействию санкционному давлению со стороны коллективного Запада и обстановку в регионе и мире.По итогам встречи главы государств ответят на вопросы представителей белорусских и российских СМИ.Ранее Путин и Лукашенко осмотрели строительство объектов на Восточном. Помимо этого, они посетили стройплощадку командного пункта стартового комплекса "Ангары".Также Путин вручил госнаграды космонавту Сергею Прокопьеву, инструктору-космонавту-испытателю Александру Скворцову и ведущему специалисту ФГБУ "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки имени Ю. А. Гагарина" Олегу Скрипочке.
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в мире, владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия, украина
12:09 12.04.2022 (обновлено: 13:14 12.04.2022)
 
Путин и Лукашенко проводят переговоры на космодроме Восточный

На Восточном проходят переговоры президентов России и Белоруссии Путина и Лукашенко

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезиденты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на космодроме Восточный
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / БелТА
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на космодроме Восточный
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры на космодроме Восточный, передает корреспондент РИА Новости.
Как ожидается, лидеры стран обсудят вопросы сотрудничества и ситуацию на Украине, а также совместные меры по противодействию санкционному давлению со стороны коллективного Запада и обстановку в регионе и мире.
По итогам встречи главы государств ответят на вопросы представителей белорусских и российских СМИ.
Ранее Путин и Лукашенко осмотрели строительство объектов на Восточном. Помимо этого, они посетили стройплощадку командного пункта стартового комплекса "Ангары".
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Также Путин вручил госнаграды космонавту Сергею Прокопьеву, инструктору-космонавту-испытателю Александру Скворцову и ведущему специалисту ФГБУ "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки имени Ю. А. Гагарина" Олегу Скрипочке.
 
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