https://ria.ru/20220412/peregovory-1783072227.html

Путин и Лукашенко проводят переговоры на космодроме Восточный

Путин и Лукашенко проводят переговоры на космодроме Восточный - РИА Новости, 12.04.2022

Путин и Лукашенко проводят переговоры на космодроме Восточный

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры на космодроме Восточный, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T12:09

2022-04-12T12:09

2022-04-12T13:14

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александр лукашенко

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры на космодроме Восточный, передает корреспондент РИА Новости.Как ожидается, лидеры стран обсудят вопросы сотрудничества и ситуацию на Украине, а также совместные меры по противодействию санкционному давлению со стороны коллективного Запада и обстановку в регионе и мире.По итогам встречи главы государств ответят на вопросы представителей белорусских и российских СМИ.Ранее Путин и Лукашенко осмотрели строительство объектов на Восточном. Помимо этого, они посетили стройплощадку командного пункта стартового комплекса "Ангары".Также Путин вручил госнаграды космонавту Сергею Прокопьеву, инструктору-космонавту-испытателю Александру Скворцову и ведущему специалисту ФГБУ "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки имени Ю. А. Гагарина" Олегу Скрипочке.

https://ria.ru/20220412/otnosheniya-1782921069.html

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Ольга Маркова

в мире, владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия, украина