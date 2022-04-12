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Названы самые популярные компьютеры 2022 года
Названы самые популярные компьютеры 2022 года - РИА Новости, 12.04.2022
Названы самые популярные компьютеры 2022 года
По итогам первого квартала 2022-го в мире продали меньше компьютеров, чем годом ранее. К таким выводам пришли аналитики компании IDC. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T15:56
2022-04-12T15:56
2022-04-12T15:56
наука
технологии
купертино
apple
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. По итогам первого квартала 2022-го в мире продали меньше компьютеров, чем годом ранее. К таким выводам пришли аналитики компании IDC.С января по март 2022 года вендорам удалось отгрузить 80,5 миллионов единиц компьютеров, в 2021-м этот показатель равнялся 84,8 миллионам. Но аналитики считают, что и это хороший для индустрии результат, когда логистика и цепочка поставок находятся в беспорядке, сопровождаемом многочисленными глобальными проблемами.Больше всех на мировой рынок поставила китайская корпорация Lenovo, с 18,3 миллионами единиц компьютерной техники с января по март. Производителю удалось занять 22,7 процента от глобального объема. Второе место у HP с показателями 15,8 миллиона и 19,7 процентов соответственно, а третье — Dell (13,7 миллиона и 17 процентов).И хоть продукция Apple популярна, но Купертино удалось поставить 7,2 миллиона компьютеров при 9 процентах рынка. Практически идентичные отгрузки у Asus и Acer — 5,5 и 5,4 миллионов устройств соответственно.
https://ria.ru/20220125/kompyutery-1769361024.html
купертино
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, купертино, apple
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости.
По итогам первого квартала 2022-го в мире продали меньше компьютеров, чем годом ранее. К таким выводам пришли
аналитики компании IDC.
С января по март 2022 года вендорам удалось отгрузить 80,5 миллионов единиц компьютеров, в 2021-м этот показатель равнялся 84,8 миллионам. Но аналитики считают, что и это хороший для индустрии результат, когда логистика и цепочка поставок находятся в беспорядке, сопровождаемом многочисленными глобальными проблемами.
Больше всех на мировой рынок поставила китайская корпорация Lenovo, с 18,3 миллионами единиц компьютерной техники с января по март. Производителю удалось занять 22,7 процента от глобального объема. Второе место у HP с показателями 15,8 миллиона и 19,7 процентов соответственно, а третье — Dell (13,7 миллиона и 17 процентов).
И хоть продукция Apple
популярна, но Купертино
удалось поставить 7,2 миллиона компьютеров при 9 процентах рынка. Практически идентичные отгрузки у Asus и Acer — 5,5 и 5,4 миллионов устройств соответственно.