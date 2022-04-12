https://ria.ru/20220412/paskha-1783214939.html

Путин планирует посетить пасхальное богослужение

Путин планирует посетить пасхальное богослужение - РИА Новости, 12.04.2022

Путин планирует посетить пасхальное богослужение

Президент РФ Владимир Путин может посетить пасхальное богослужение 24 апреля, в Кремле надеются, что в этом году ковидные ограничения не помешают, сообщил... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T21:34

2022-04-12T21:34

2022-04-12T21:57

пасха

владимир путин

дмитрий песков

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин может посетить пасхальное богослужение 24 апреля, в Кремле надеются, что в этом году ковидные ограничения не помешают, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Вы знаете, что обычно пасхальное богослужение президент посещает. У нас с вами были ограничения определенные в прошлые годы, связанные с ковидом. В этом году, надеемся, что этих ограничений не будет. Как именно президент проведет это богослужение, мы вам своевременно сообщим", - сказал Песков.

https://ria.ru/20220412/sluzhba-1783041064.html

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пасха, владимир путин, дмитрий песков