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Путин планирует посетить пасхальное богослужение
Путин планирует посетить пасхальное богослужение - РИА Новости, 12.04.2022
Путин планирует посетить пасхальное богослужение
Президент РФ Владимир Путин может посетить пасхальное богослужение 24 апреля, в Кремле надеются, что в этом году ковидные ограничения не помешают, сообщил... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T21:34
2022-04-12T21:34
2022-04-12T21:57
пасха
владимир путин
дмитрий песков
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин может посетить пасхальное богослужение 24 апреля, в Кремле надеются, что в этом году ковидные ограничения не помешают, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Вы знаете, что обычно пасхальное богослужение президент посещает. У нас с вами были ограничения определенные в прошлые годы, связанные с ковидом. В этом году, надеемся, что этих ограничений не будет. Как именно президент проведет это богослужение, мы вам своевременно сообщим", - сказал Песков.
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пасха, владимир путин, дмитрий песков
21:34 12.04.2022 (обновлено: 21:57 12.04.2022)
Путин планирует посетить пасхальное богослужение
Пресс-секретарь Песков: Путин как обычно планирует посетить пасхальное богослужение
БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин может посетить пасхальное богослужение 24 апреля, в Кремле надеются, что в этом году ковидные ограничения не помешают, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что обычно пасхальное богослужение президент посещает. У нас с вами были ограничения определенные в прошлые годы, связанные с ковидом. В этом году, надеемся, что этих ограничений не будет. Как именно президент проведет это богослужение, мы вам своевременно сообщим", - сказал Песков.