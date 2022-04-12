https://ria.ru/20220412/parkinson-1783054598.html
Лекарств для лечения болезни Паркинсона в России достаточно, заявил Мурашко
Лекарств для лечения болезни Паркинсона в России достаточно, заявил Мурашко - РИА Новости, 12.04.2022
Лекарств для лечения болезни Паркинсона в России достаточно, заявил Мурашко
Препаратов для лечения болезни Паркинсона в России достаточно, производителям дано задание увеличить выпуск лекарств, заявил журналистам министр здравоохранения РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T11:19
2022-04-12T11:19
2022-04-12T11:20
общество
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
болезнь паркинсона
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740129377_0:141:2720:1671_1920x0_80_0_0_fd81036785f5e1a8761423af50012faf.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 апр - РИА Новости. Препаратов для лечения болезни Паркинсона в России достаточно, производителям дано задание увеличить выпуск лекарств, заявил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в России возник дефицит жизненно важных препаратов с леводопой, которые необходимы для людей с болезнью Паркинсона."Достаточно лекарств по лечению болезни Паркинсона, сейчас дали задание производителям, чтобы они увеличили выпуск", - сказал Мурашко.
https://ria.ru/20211215/koronavirus-1763947226.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0e/1741261404_0:0:3095:2321_1920x0_80_0_0_4b1172bac80d39f4a514648b72f6991e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко, болезнь паркинсона
11:19 12.04.2022 (обновлено: 11:20 12.04.2022)
Лекарств для лечения болезни Паркинсона в России достаточно, заявил Мурашко
Мурашко дал задание производителям лекарств от болезни Паркинсона нарастить выпуск