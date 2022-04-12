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Лекарств для лечения болезни Паркинсона в России достаточно, заявил Мурашко - РИА Новости, 12.04.2022
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Лекарств для лечения болезни Паркинсона в России достаточно, заявил Мурашко
Лекарств для лечения болезни Паркинсона в России достаточно, заявил Мурашко - РИА Новости, 12.04.2022
Лекарств для лечения болезни Паркинсона в России достаточно, заявил Мурашко
Препаратов для лечения болезни Паркинсона в России достаточно, производителям дано задание увеличить выпуск лекарств, заявил журналистам министр здравоохранения РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T11:19
2022-04-12T11:20
общество
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
болезнь паркинсона
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 апр - РИА Новости. Препаратов для лечения болезни Паркинсона в России достаточно, производителям дано задание увеличить выпуск лекарств, заявил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в России возник дефицит жизненно важных препаратов с леводопой, которые необходимы для людей с болезнью Паркинсона."Достаточно лекарств по лечению болезни Паркинсона, сейчас дали задание производителям, чтобы они увеличили выпуск", - сказал Мурашко.
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общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко, болезнь паркинсона
11:19 12.04.2022 (обновлено: 11:20 12.04.2022)
 
Лекарств для лечения болезни Паркинсона в России достаточно, заявил Мурашко

Мурашко дал задание производителям лекарств от болезни Паркинсона нарастить выпуск

© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 апр - РИА Новости. Препаратов для лечения болезни Паркинсона в России достаточно, производителям дано задание увеличить выпуск лекарств, заявил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в России возник дефицит жизненно важных препаратов с леводопой, которые необходимы для людей с болезнью Паркинсона.
"Достаточно лекарств по лечению болезни Паркинсона, сейчас дали задание производителям, чтобы они увеличили выпуск", - сказал Мурашко.
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