https://ria.ru/20220412/parkinson-1783054598.html

Лекарств для лечения болезни Паркинсона в России достаточно, заявил Мурашко

Лекарств для лечения болезни Паркинсона в России достаточно, заявил Мурашко - РИА Новости, 12.04.2022

Лекарств для лечения болезни Паркинсона в России достаточно, заявил Мурашко

Препаратов для лечения болезни Паркинсона в России достаточно, производителям дано задание увеличить выпуск лекарств, заявил журналистам министр здравоохранения РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T11:19

2022-04-12T11:19

2022-04-12T11:20

общество

здоровье - общество

россия

михаил мурашко

болезнь паркинсона

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 апр - РИА Новости. Препаратов для лечения болезни Паркинсона в России достаточно, производителям дано задание увеличить выпуск лекарств, заявил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в России возник дефицит жизненно важных препаратов с леводопой, которые необходимы для людей с болезнью Паркинсона."Достаточно лекарств по лечению болезни Паркинсона, сейчас дали задание производителям, чтобы они увеличили выпуск", - сказал Мурашко.

https://ria.ru/20211215/koronavirus-1763947226.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко, болезнь паркинсона