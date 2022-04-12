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Володин призвал беречь историческую память
Володин призвал беречь историческую память - РИА Новости, 12.04.2022
Володин призвал беречь историческую память
Необходимо беречь историческую память, несмотря на попытки США "отменить" подвиг первого в мире космонавта Юрия Гагарина, будущие поколения россиян должны... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T09:04
2022-04-12T09:04
2022-04-12T09:05
общество
юрий гагарин (космонавт)
сша
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Необходимо беречь историческую память, несмотря на попытки США "отменить" подвиг первого в мире космонавта Юрия Гагарина, будущие поколения россиян должны гордиться своей страной и теми, кто, рискуя жизнью, совершал открытия, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.Ранее американская благотворительная организация "Космический фонд", сославшись на "текущие мировые события", лишила свою просветительскую вечеринку имени Юрия Гагарина. Вечеринки "Ночь Юрия" традиционно проводятся в разных американских штатах в апреле - месяце первого полета человека в космос.По словам Володина, 12 апреля в истории России стало особым днем - 61 год назад гражданин СССР Юрий Гагарин первым покорил космическое пространство. "Этому событию радовался весь мир. Гордость переполняла людей: человек - в космосе", - написал парламентарий в своем Telegram-канале."Но сегодня США пытаются "отменить" Юрия Гагарина. Его имя удалили из названия ежегодного мероприятия, посвященного покорению космоса. Ничего нового в этом нет. Так они переписывают историю", - отметил он.Володин подчеркнул, что России необходимо сделать все для сохранения исторической памяти."Важно, чтобы наши дети и внуки гордились своей страной, теми, кто, рискуя жизнью, совершал открытия. Чтобы у будущих поколений были примеры мужества, отваги и любви к Родине", - заключил спикер Госдумы.
https://ria.ru/20220412/kosmonavtika-1782904156.html
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общество, юрий гагарин (космонавт), сша, россия, ссср, госдума рф
09:04 12.04.2022 (обновлено: 09:05 12.04.2022)
Володин призвал беречь историческую память
Володин призвал беречь историческую память на фоне попыток США "отменить" подвиг Гагарина