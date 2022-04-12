https://ria.ru/20220412/ozkho-1783220799.html

ОЗХО обеспокоена сообщениями о применении химоружия в Мариуполе

ОЗХО обеспокоена сообщениями о применении химоружия в Мариуполе - РИА Новости, 12.04.2022

ОЗХО обеспокоена сообщениями о применении химоружия в Мариуполе

Организация по запрещению химоружия (ОЗХО) обеспокоена недавними неподтвержденными данными о применении химического оружия в Мариуполе, говорится в заявлении... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T22:28

2022-04-12T22:28

2022-04-12T22:28

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ПАРИЖ, 12 апр - РИА Новости. Организация по запрещению химоружия (ОЗХО) обеспокоена недавними неподтвержденными данными о применении химического оружия в Мариуполе, говорится в заявлении организации."Технический секретариат ОЗХО внимательно следит за ситуацией в Украине. Секретариат обеспокоен недавним неподтвержденным сообщением о применении химического оружия в Мариуполе, которое было распространено в СМИ в течение последних 24 часов", - говорится в заявлении.В организации напомнили, что 193 государств-члена ОЗХО, включая Россию и Украину, являются участниками Конвенции о химическом оружии."С самого начала конфликта Технический секретариат ОЗХО поддерживал связь с заинтересованными государствами-участниками. Секретариат был уведомлен как Россией, так и от Украиной об угрозах использования токсичных химикатов в качестве оружия и передал ее всем 193 государствам-членам ОЗХО по запросу", - отмечается в сообщении.ОЗХО по-прежнему готова оказать помощь любому государству-участнику по его запросу в случае применения или угрозы применения химического оружия.Ранее украинская сторона сообщила о том, что в Мариуполе якобы было применено химическое оружие.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее не исключил, что украинские военные при прямой поддержке западных спецслужб устроят новые провокации. По его словам, Россия будет отвечать на них фактами. МО РФ предупреждало, что украинские националисты могут готовить провокацию с использованием отравляющих веществ и приписать свои действия российским силам. По данным МО РФ, в Авдеевке украинские боевики подготовили бесчеловечную провокацию с массовым отравлением жителей прилегающих районов химвеществами, а украинские спецслужбы планируют взорвать хранилище с 120 тоннами хлора в Харьковской области, чтобы обвинить потом Россию.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время союзные силы ДНР и России ведут бои за окончательное освобождение города. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220412/mariupol-1783220462.html

https://ria.ru/20220412/feyki-1783219283.html

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Наталья Макарова

в мире, александр семенов (ученый), сергей лавров, владимир путин, харьковская область, донецкая народная республика, россия