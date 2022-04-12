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Штайнмайер назвал условие возвращения к "нормальным отношениям" с Россией - РИА Новости, 12.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220412/otnosheniya-1783178026.html
Штайнмайер назвал условие возвращения к "нормальным отношениям" с Россией
Штайнмайер назвал условие возвращения к "нормальным отношениям" с Россией - РИА Новости, 12.04.2022
Штайнмайер назвал условие возвращения к "нормальным отношениям" с Россией
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что вернуться к нормальным отношениям с Россией при президенте Владимире Путине невозможно. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T18:08
2022-04-12T18:08
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
германия
франк-вальтер штайнмайер
россия
владимир путин
ситуация в днр и лнр
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БЕРЛИН, 12 апр – РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что вернуться к нормальным отношениям с Россией при президенте Владимире Путине невозможно."Эта война потребует еще в течение долгого времени нашу поддержку, нашу способность к обороне, нашу готовность нести ношу", - сказал Штайнмайер на брифинге в Варшаве, добавив, что в данный момент ясно одно – "возвращение к нормальности с Россией при Путине невозможно". Он призвал задокументировать и расследовать "российские военные преступления на Украине, преступники и те, кто нес политическую ответственность, должны быть призваны к ответу".Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом есть свидетельства преступлений украинских военных и нацбатов против мирных граждан - так, штаб территориальной обороны ДНР сообщил 8 апреля, что украинские войска нанесли удар "Точкой-У" по Краматорску, обломки упали рядом с вокзалом. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, погибли 50 человек, 87 получили ранения. Пресс-секретарь президента России заявил, что ВС РФ не используют такой тип ракет, который применялся в Краматорске. Минобороны РФ опровергло заявления о нанесении Россией удара по вокзалу в Краматорске. В ведомстве подчеркнули, что тактические ракеты "Точка-У", обломки которой обнаружены в районе железнодорожного вокзала Краматорска и опубликованы очевидцами, применяются только украинскими военными.Одной из самых громких стала провокация в Буче Киевской области. В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220412/zapad-1783138281.html
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в мире, германия, франк-вальтер штайнмайер, россия, владимир путин, ситуация в днр и лнр
18:08 12.04.2022
 
Штайнмайер назвал условие возвращения к "нормальным отношениям" с Россией

Штайнмайер считает, что "нормальные отношения" с Россией при Путине невозможны

© РИА Новости / Михаил Маркив / Перейти в фотобанк Франк-Вальтер Штайнмайер
 Франк-Вальтер Штайнмайер - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Михаил Маркив
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Франк-Вальтер Штайнмайер. Архивное фото
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БЕРЛИН, 12 апр – РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что вернуться к нормальным отношениям с Россией при президенте Владимире Путине невозможно.
"Эта война потребует еще в течение долгого времени нашу поддержку, нашу способность к обороне, нашу готовность нести ношу", - сказал Штайнмайер на брифинге в Варшаве, добавив, что в данный момент ясно одно – "возвращение к нормальности с Россией при Путине невозможно". Он призвал задокументировать и расследовать "российские военные преступления на Украине, преступники и те, кто нес политическую ответственность, должны быть призваны к ответу".
Лукашенко: Досвидос. Мы будем выстраивать свою жизнь сами - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
15:50
Россия и Белоруссия говорят Западу "досвидос", заявил Лукашенко
Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом есть свидетельства преступлений украинских военных и нацбатов против мирных граждан - так, штаб территориальной обороны ДНР сообщил 8 апреля, что украинские войска нанесли удар "Точкой-У" по Краматорску, обломки упали рядом с вокзалом. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, погибли 50 человек, 87 получили ранения. Пресс-секретарь президента России заявил, что ВС РФ не используют такой тип ракет, который применялся в Краматорске. Минобороны РФ опровергло заявления о нанесении Россией удара по вокзалу в Краматорске. В ведомстве подчеркнули, что тактические ракеты "Точка-У", обломки которой обнаружены в районе железнодорожного вокзала Краматорска и опубликованы очевидцами, применяются только украинскими военными.
Одной из самых громких стала провокация в Буче Киевской области. В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Президент Украины Владимир Зеленский в окружении военных и журналистов в Буче - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
5 апреля, 08:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Буча и концентрированное зло: последний аргумент против русских
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреГерманияФранк-Вальтер ШтайнмайерРоссияВладимир ПутинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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