ЦБ выступил против применения б/у запчастей при ремонте по ОСАГО
ЦБ выступил против предложение ВСС о применении б/у запчастей при ремонте по ОСАГО
Здание Центрального банка РФ в Москве
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Банк России выступает против применения б/у запчастей при ремонте по ОСАГО: обеспечить качественный ремонт будет невозможно, а использование ненадежных деталей может привести к трагедиям на дорогах, говорится в комментарии Банка России журналистам на предложение ВСС.
В марте Всероссийский союз страховщиков направлял в ЦБ РФ свои предложения по ОСАГО - в частности, предлагалось разрешить в ряде случаев делать ремонт по ОСАГО с использованием бывших в употреблении запчастей.
"Сейчас по закону разрешен ремонт по ОСАГО только новыми запчастями. Предложения разрешить ремонт бывшими в употреблении запчастями действительно есть, но реализовать их можно только через изменения закона. Банк России категорически не поддерживает такие изменения", - говорится в сообщении регулятора.
"Какой-то сертификации, критериев качества бывших в употреблении запчастей нет, фактически по каждой детали нужно проведение экспертизы. В этих условиях невозможно будет обеспечить качественный ремонт. Ремонт с использованием ненадежной детали может привести к трагедии на дороге, причем не только с отремонтированным автомобилем, но и с другими участниками дорожного движения", - подчеркивает ЦБ.
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