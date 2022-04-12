https://ria.ru/20220412/osago-1783098420.html

ЦБ выступил против применения б/у запчастей при ремонте по ОСАГО

ЦБ выступил против применения б/у запчастей при ремонте по ОСАГО - РИА Новости, 12.04.2022

ЦБ выступил против применения б/у запчастей при ремонте по ОСАГО

Банк России выступает против применения б/у запчастей при ремонте по ОСАГО: обеспечить качественный ремонт будет невозможно, а использование ненадежных деталей... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T13:39

2022-04-12T13:39

2022-04-12T13:39

осаго

авто

россия

центральный банк рф (цб рф)

всероссийский союз страховщиков

общество

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Банк России выступает против применения б/у запчастей при ремонте по ОСАГО: обеспечить качественный ремонт будет невозможно, а использование ненадежных деталей может привести к трагедиям на дорогах, говорится в комментарии Банка России журналистам на предложение ВСС.В марте Всероссийский союз страховщиков направлял в ЦБ РФ свои предложения по ОСАГО - в частности, предлагалось разрешить в ряде случаев делать ремонт по ОСАГО с использованием бывших в употреблении запчастей."Сейчас по закону разрешен ремонт по ОСАГО только новыми запчастями. Предложения разрешить ремонт бывшими в употреблении запчастями действительно есть, но реализовать их можно только через изменения закона. Банк России категорически не поддерживает такие изменения", - говорится в сообщении регулятора."Какой-то сертификации, критериев качества бывших в употреблении запчастей нет, фактически по каждой детали нужно проведение экспертизы. В этих условиях невозможно будет обеспечить качественный ремонт. Ремонт с использованием ненадежной детали может привести к трагедии на дороге, причем не только с отремонтированным автомобилем, но и с другими участниками дорожного движения", - подчеркивает ЦБ.

https://ria.ru/20220404/vozmeschenie-1781709117.html

https://ria.ru/20220318/osago-1778856316.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

осаго, авто, россия, центральный банк рф (цб рф), всероссийский союз страховщиков, общество