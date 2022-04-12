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ЦБ выступил против применения б/у запчастей при ремонте по ОСАГО - РИА Новости, 12.04.2022
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ЦБ выступил против применения б/у запчастей при ремонте по ОСАГО
ЦБ выступил против применения б/у запчастей при ремонте по ОСАГО - РИА Новости, 12.04.2022
ЦБ выступил против применения б/у запчастей при ремонте по ОСАГО
Банк России выступает против применения б/у запчастей при ремонте по ОСАГО: обеспечить качественный ремонт будет невозможно, а использование ненадежных деталей... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T13:39
2022-04-12T13:39
осаго
авто
россия
центральный банк рф (цб рф)
всероссийский союз страховщиков
общество
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Банк России выступает против применения б/у запчастей при ремонте по ОСАГО: обеспечить качественный ремонт будет невозможно, а использование ненадежных деталей может привести к трагедиям на дорогах, говорится в комментарии Банка России журналистам на предложение ВСС.В марте Всероссийский союз страховщиков направлял в ЦБ РФ свои предложения по ОСАГО - в частности, предлагалось разрешить в ряде случаев делать ремонт по ОСАГО с использованием бывших в употреблении запчастей."Сейчас по закону разрешен ремонт по ОСАГО только новыми запчастями. Предложения разрешить ремонт бывшими в употреблении запчастями действительно есть, но реализовать их можно только через изменения закона. Банк России категорически не поддерживает такие изменения", - говорится в сообщении регулятора."Какой-то сертификации, критериев качества бывших в употреблении запчастей нет, фактически по каждой детали нужно проведение экспертизы. В этих условиях невозможно будет обеспечить качественный ремонт. Ремонт с использованием ненадежной детали может привести к трагедии на дороге, причем не только с отремонтированным автомобилем, но и с другими участниками дорожного движения", - подчеркивает ЦБ.
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осаго, авто, россия, центральный банк рф (цб рф), всероссийский союз страховщиков, общество
13:39 12.04.2022
 
ЦБ выступил против применения б/у запчастей при ремонте по ОСАГО

ЦБ выступил против предложение ВСС о применении б/у запчастей при ремонте по ОСАГО

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Центрального банка РФ в Москве
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Банк России выступает против применения б/у запчастей при ремонте по ОСАГО: обеспечить качественный ремонт будет невозможно, а использование ненадежных деталей может привести к трагедиям на дорогах, говорится в комментарии Банка России журналистам на предложение ВСС.
В марте Всероссийский союз страховщиков направлял в ЦБ РФ свои предложения по ОСАГО - в частности, предлагалось разрешить в ряде случаев делать ремонт по ОСАГО с использованием бывших в употреблении запчастей.
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"Сейчас по закону разрешен ремонт по ОСАГО только новыми запчастями. Предложения разрешить ремонт бывшими в употреблении запчастями действительно есть, но реализовать их можно только через изменения закона. Банк России категорически не поддерживает такие изменения", - говорится в сообщении регулятора.
"Какой-то сертификации, критериев качества бывших в употреблении запчастей нет, фактически по каждой детали нужно проведение экспертизы. В этих условиях невозможно будет обеспечить качественный ремонт. Ремонт с использованием ненадежной детали может привести к трагедии на дороге, причем не только с отремонтированным автомобилем, но и с другими участниками дорожного движения", - подчеркивает ЦБ.
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ОСАГОАвтоРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Всероссийский союз страховщиковОбщество
 
 
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