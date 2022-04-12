https://ria.ru/20220412/osadki-1783025916.html
В Москве выпало 34 процента от месячной нормы осадков
В Москве выпало 34 процента от месячной нормы осадков - РИА Новости, 12.04.2022
В Москве выпало 34 процента от месячной нормы осадков
В Москве выпало 34% от месячной нормы осадков, в Подмосковье – до 47%, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T08:40
2022-04-12T08:40
2022-04-12T08:40
общество
московская область (подмосковье)
наро-фоминск
москва
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. В Москве выпало 34% от месячной нормы осадков, в Подмосковье – до 47%, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В результате обильных дождей, связанных с южным циклоном, на базовой столичной метеостанции ВДНХ зафиксировано 15 миллиметров осадков или 34% от месячной нормы, на другой городской метеостанции - в Тушино - 16 миллиметров (36%)", - рассказал Тишковец.По его словам, в Подмосковье местами в осадкомеры попала почти половина всего месячного объема небесной влаги. Самыми влажными местами стали Ново-Иерусалим, Дмитров, Клин, Павловский-Посад (везде 18 миллиметров), Подмосковная – 20 миллиметров и Наро-Фоминск – 21 миллиметр, что составляет 47% от положенного за весь апрель.Сегодня существенных осадков не ожидается. Исключением станут запад и северо-запад Московской области, где в зоне атмосферного фронта будет холодно и пройдут ливневые осадки в смешанной фазе (5-7 миллиметров).
https://ria.ru/20220404/msk-uborka-1781497681.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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общество, московская область (подмосковье), наро-фоминск, москва
В Москве выпало 34 процента от месячной нормы осадков
В Москве выпало 34 процента от месячной нормы осадков, в Подмосковье — до 47 процентов
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. В Москве выпало 34% от месячной нормы осадков, в Подмосковье – до 47%, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В результате обильных дождей, связанных с южным циклоном, на базовой столичной метеостанции ВДНХ зафиксировано 15 миллиметров осадков или 34% от месячной нормы, на другой городской метеостанции - в Тушино - 16 миллиметров (36%)", - рассказал Тишковец.
По его словам, в Подмосковье
местами в осадкомеры попала почти половина всего месячного объема небесной влаги. Самыми влажными местами стали Ново-Иерусалим, Дмитров
, Клин
, Павловский-Посад (везде 18 миллиметров), Подмосковная – 20 миллиметров и Наро-Фоминск
– 21 миллиметр, что составляет 47% от положенного за весь апрель.
Сегодня существенных осадков не ожидается. Исключением станут запад и северо-запад Московской области, где в зоне атмосферного фронта будет холодно и пройдут ливневые осадки в смешанной фазе (5-7 миллиметров).