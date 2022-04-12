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В Москве выпало 34 процента от месячной нормы осадков - РИА Новости, 12.04.2022
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В Москве выпало 34 процента от месячной нормы осадков
В Москве выпало 34 процента от месячной нормы осадков - РИА Новости, 12.04.2022
В Москве выпало 34 процента от месячной нормы осадков
В Москве выпало 34% от месячной нормы осадков, в Подмосковье – до 47%, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T08:40
2022-04-12T08:40
общество
московская область (подмосковье)
наро-фоминск
москва
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. В Москве выпало 34% от месячной нормы осадков, в Подмосковье – до 47%, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В результате обильных дождей, связанных с южным циклоном, на базовой столичной метеостанции ВДНХ зафиксировано 15 миллиметров осадков или 34% от месячной нормы, на другой городской метеостанции - в Тушино - 16 миллиметров (36%)", - рассказал Тишковец.По его словам, в Подмосковье местами в осадкомеры попала почти половина всего месячного объема небесной влаги. Самыми влажными местами стали Ново-Иерусалим, Дмитров, Клин, Павловский-Посад (везде 18 миллиметров), Подмосковная – 20 миллиметров и Наро-Фоминск – 21 миллиметр, что составляет 47% от положенного за весь апрель.Сегодня существенных осадков не ожидается. Исключением станут запад и северо-запад Московской области, где в зоне атмосферного фронта будет холодно и пройдут ливневые осадки в смешанной фазе (5-7 миллиметров).
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московская область (подмосковье)
наро-фоминск
москва
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общество, московская область (подмосковье), наро-фоминск, москва
08:40 12.04.2022
 
В Москве выпало 34 процента от месячной нормы осадков

В Москве выпало 34 процента от месячной нормы осадков, в Подмосковье — до 47 процентов

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. В Москве выпало 34% от месячной нормы осадков, в Подмосковье – до 47%, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В результате обильных дождей, связанных с южным циклоном, на базовой столичной метеостанции ВДНХ зафиксировано 15 миллиметров осадков или 34% от месячной нормы, на другой городской метеостанции - в Тушино - 16 миллиметров (36%)", - рассказал Тишковец.
По его словам, в Подмосковье местами в осадкомеры попала почти половина всего месячного объема небесной влаги. Самыми влажными местами стали Ново-Иерусалим, Дмитров, Клин, Павловский-Посад (везде 18 миллиметров), Подмосковная – 20 миллиметров и Наро-Фоминск – 21 миллиметр, что составляет 47% от положенного за весь апрель.
Сегодня существенных осадков не ожидается. Исключением станут запад и северо-запад Московской области, где в зоне атмосферного фронта будет холодно и пройдут ливневые осадки в смешанной фазе (5-7 миллиметров).
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)Наро-ФоминскМосква
 
 
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