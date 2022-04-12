https://ria.ru/20220412/osadki-1783025916.html

В Москве выпало 34 процента от месячной нормы осадков

В Москве выпало 34 процента от месячной нормы осадков - РИА Новости, 12.04.2022

В Москве выпало 34 процента от месячной нормы осадков

В Москве выпало 34% от месячной нормы осадков, в Подмосковье – до 47%, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T08:40

2022-04-12T08:40

2022-04-12T08:40

общество

московская область (подмосковье)

наро-фоминск

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778281512_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0ddc6a9f142cd58949f10aeb8e2b58e3.jpg

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. В Москве выпало 34% от месячной нормы осадков, в Подмосковье – до 47%, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В результате обильных дождей, связанных с южным циклоном, на базовой столичной метеостанции ВДНХ зафиксировано 15 миллиметров осадков или 34% от месячной нормы, на другой городской метеостанции - в Тушино - 16 миллиметров (36%)", - рассказал Тишковец.По его словам, в Подмосковье местами в осадкомеры попала почти половина всего месячного объема небесной влаги. Самыми влажными местами стали Ново-Иерусалим, Дмитров, Клин, Павловский-Посад (везде 18 миллиметров), Подмосковная – 20 миллиметров и Наро-Фоминск – 21 миллиметр, что составляет 47% от положенного за весь апрель.Сегодня существенных осадков не ожидается. Исключением станут запад и северо-запад Московской области, где в зоне атмосферного фронта будет холодно и пройдут ливневые осадки в смешанной фазе (5-7 миллиметров).

https://ria.ru/20220404/msk-uborka-1781497681.html

московская область (подмосковье)

наро-фоминск

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, московская область (подмосковье), наро-фоминск, москва