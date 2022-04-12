https://ria.ru/20220412/operatsiya-1783142354.html

Путин призвал объективно освещать военную операцию на Украине

Путин призвал объективно освещать военную операцию на Украине - РИА Новости, 12.04.2022

Путин призвал объективно освещать военную операцию на Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что от общественности не нужно скрывать ничего связанного со специальной военной операцией на Украине. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T16:02

2022-04-12T16:02

2022-04-12T17:10

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КОСМОДРОМ "ВОСТОЧНЫЙ" (Амурская область), 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что от общественности не нужно скрывать ничего связанного со специальной военной операцией на Украине."Мы ничего не должны закрывать от общественности, ничего (не должны) скрывать, но должны освещать эту боевую работу объективно", - сказал он после переговоров с белорусским коллегой.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html

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"Мы ничего не должны скрывать от общественности" – Путин о спецоперации ПУТИН О СПЕЦОПЕРАЦИИ УКРАИНЕ: ВСЕ ДЕЙСТВУЕТ ПО ИЗНАЧАЛЬНОМУ ПЛАНУ ГЕНШТАБА 2022-04-12T16:02 true PT0M24S

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Кирилл Волков

владимир путин, в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр