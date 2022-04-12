https://ria.ru/20220412/operatsiya-1783050092.html
Врачи удалили жительнице Подмосковья 15-килограммовую опухоль
Врачи удалили жительнице Подмосковья 15-килограммовую опухоль - РИА Новости, 12.04.2022
Врачи удалили жительнице Подмосковья 15-килограммовую опухоль
Врачи из подмосковного Воскресенска удалили женщине кистому яичника весом в 15 килограммов, сообщили в региональном Минздраве. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T11:02
2022-04-12T11:02
2022-04-12T17:28
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Врачи из подмосковного Воскресенска удалили женщине кистому яичника весом в 15 килограммов, сообщили в региональном Минздраве."Женщина знала, что у нее была небольшая киста. Но с января живот начал увеличиваться. Мы удалили кистому. Операция длилась два часа. Новообразование достигло гигантских размеров и весило 15 килограммов", — говорится в заявлении заведующей гинекологическим отделением воскресенской больницы Ольги Власовой.Пациентка обратилась в медучреждение с жалобами на боль и увеличение живота — из-за этого ей было тяжело дышать. Сейчас 54-летнюю женщину уже выписали из больницы, она чувствует себя хорошо. Ей назначили амбулаторное наблюдение, добавили в министерстве.
https://ria.ru/20220121/opukhol-1768855687.html
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), россия, здоровье - общество, воскресенск
11:02 12.04.2022 (обновлено: 17:28 12.04.2022)
Врачи удалили жительнице Подмосковья 15-килограммовую опухоль
Врачи в Подмосковье удалили женщине 15-килограммовую кистому яичника