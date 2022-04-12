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Врачи удалили жительнице Подмосковья 15-килограммовую опухоль - РИА Новости, 12.04.2022
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Хорошие новости
https://ria.ru/20220412/operatsiya-1783050092.html
Врачи удалили жительнице Подмосковья 15-килограммовую опухоль
Врачи удалили жительнице Подмосковья 15-килограммовую опухоль - РИА Новости, 12.04.2022
Врачи удалили жительнице Подмосковья 15-килограммовую опухоль
Врачи из подмосковного Воскресенска удалили женщине кистому яичника весом в 15 килограммов, сообщили в региональном Минздраве. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T11:02
2022-04-12T17:28
московская область (подмосковье)
хорошие новости
россия
здоровье - общество
воскресенск
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Врачи из подмосковного Воскресенска удалили женщине кистому яичника весом в 15 килограммов, сообщили в региональном Минздраве."Женщина знала, что у нее была небольшая киста. Но с января живот начал увеличиваться. Мы удалили кистому. Операция длилась два часа. Новообразование достигло гигантских размеров и весило 15 килограммов", — говорится в заявлении заведующей гинекологическим отделением воскресенской больницы Ольги Власовой.Пациентка обратилась в медучреждение с жалобами на боль и увеличение живота — из-за этого ей было тяжело дышать. Сейчас 54-летнюю женщину уже выписали из больницы, она чувствует себя хорошо. Ей назначили амбулаторное наблюдение, добавили в министерстве.
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московская область (подмосковье)
россия
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московская область (подмосковье), россия, здоровье - общество, воскресенск
11:02 12.04.2022 (обновлено: 17:28 12.04.2022)
 
Врачи удалили жительнице Подмосковья 15-килограммовую опухоль

Врачи в Подмосковье удалили женщине 15-килограммовую кистому яичника

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОперация
Операция - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Врачи из подмосковного Воскресенска удалили женщине кистому яичника весом в 15 килограммов, сообщили в региональном Минздраве.
"Женщина знала, что у нее была небольшая киста. Но с января живот начал увеличиваться. Мы удалили кистому. Операция длилась два часа. Новообразование достигло гигантских размеров и весило 15 килограммов", — говорится в заявлении заведующей гинекологическим отделением воскресенской больницы Ольги Власовой.
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Врачи рассказали, какие симптомы могут указывать на опухоль мозга
Пациентка обратилась в медучреждение с жалобами на боль и увеличение живота — из-за этого ей было тяжело дышать. Сейчас 54-летнюю женщину уже выписали из больницы, она чувствует себя хорошо. Ей назначили амбулаторное наблюдение, добавили в министерстве.
 
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