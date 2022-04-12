https://ria.ru/20220412/operatsiya-1783050092.html

Врачи удалили жительнице Подмосковья 15-килограммовую опухоль

Врачи удалили жительнице Подмосковья 15-килограммовую опухоль - РИА Новости, 12.04.2022

Врачи удалили жительнице Подмосковья 15-килограммовую опухоль

Врачи из подмосковного Воскресенска удалили женщине кистому яичника весом в 15 килограммов, сообщили в региональном Минздраве. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T11:02

2022-04-12T11:02

2022-04-12T17:28

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воскресенск

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Врачи из подмосковного Воскресенска удалили женщине кистому яичника весом в 15 килограммов, сообщили в региональном Минздраве."Женщина знала, что у нее была небольшая киста. Но с января живот начал увеличиваться. Мы удалили кистому. Операция длилась два часа. Новообразование достигло гигантских размеров и весило 15 килограммов", — говорится в заявлении заведующей гинекологическим отделением воскресенской больницы Ольги Власовой.Пациентка обратилась в медучреждение с жалобами на боль и увеличение живота — из-за этого ей было тяжело дышать. Сейчас 54-летнюю женщину уже выписали из больницы, она чувствует себя хорошо. Ей назначили амбулаторное наблюдение, добавили в министерстве.

https://ria.ru/20220121/opukhol-1768855687.html

московская область (подмосковье)

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воскресенск

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Варвара Скокшина

московская область (подмосковье), россия, здоровье - общество, воскресенск