https://ria.ru/20220412/oneweb-1783016588.html

Рогозин: "Роскосмос" по льготным ценам предложит ракеты из-под OneWeb

Рогозин: "Роскосмос" по льготным ценам предложит ракеты из-под OneWeb - РИА Новости, 12.04.2022

Рогозин: "Роскосмос" по льготным ценам предложит ракеты из-под OneWeb

"Роскосмос" на льготных условиях предложит пусковые услуги на ракетах, оставшихся после разрыва сотрудничества с OneWeb странам, которые дружественно и... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T03:08

2022-04-12T03:08

2022-04-12T03:14

космос - риа наука

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союз

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. "Роскосмос" на льготных условиях предложит пусковые услуги на ракетах, оставшихся после разрыва сотрудничества с OneWeb странам, которые дружественно и уважительно относятся к России и ее ракетно-космической отрасли, заявил РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.Он добавил, что запрос от российских частных спутникостроительных компаний на запуски на этих ракетах уже поступил. Эти аппараты, по словам Рогозина, слишком легкие, поэтому отправятся в космос в качестве попутной нагрузки с более крупными спутниками. Планирование этих запусков уже идет.Рогозин уточнил, что ракеты, изготовленные под OneWeb, совсем свежие и могут находиться на наземном хранении еще длительное время. Поэтому задачи срочно их запустить их нет.Ранее сообщалось, что шесть уже оплаченных заказчиком ракет "Союз", предназначавшихся для запуска спутников OneWeb, будут использованы для пусков по федеральной программе и для других заказчиков.Россия отказалась запускать спутники OneWeb после того, как британское правительство не захотело выходить из состава директоров компании, а сама спутниковая компания не дала гарантий того, что спутники не будут использованы в военных целях.

https://ria.ru/20220411/kosmos-1782867072.html

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космос - риа наука, россия, oneweb, союз, дмитрий рогозин, москва