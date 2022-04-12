03:08 12.04.2022 (обновлено: 03:14 12.04.2022)
Рогозин: "Роскосмос" по льготным ценам предложит ракеты из-под OneWeb
Рогозин: "Роскосмос" по льготным ценам предложит зарубежным компаниям ракеты из-под OneWeb
© Фото : РоскосмосГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
© Фото : Роскосмос
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. "Роскосмос" на льготных условиях предложит пусковые услуги на ракетах, оставшихся после разрыва сотрудничества с OneWeb странам, которые дружественно и уважительно относятся к России и ее ракетно-космической отрасли, заявил РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Учитывая, что ракеты уже оплачены, мы готовы предложить другим иностранным партнерам пусковые услуги по льготной цене. <…> Это те страны, которые не присоединились к санкциям и с уважением относятся к нашей стране и к нашей ракетно-космической отрасли", — сказал Рогозин.
Он добавил, что запрос от российских частных спутникостроительных компаний на запуски на этих ракетах уже поступил. Эти аппараты, по словам Рогозина, слишком легкие, поэтому отправятся в космос в качестве попутной нагрузки с более крупными спутниками. Планирование этих запусков уже идет.
Рогозин уточнил, что ракеты, изготовленные под OneWeb, совсем свежие и могут находиться на наземном хранении еще длительное время. Поэтому задачи срочно их запустить их нет.
Ранее сообщалось, что шесть уже оплаченных заказчиком ракет "Союз", предназначавшихся для запуска спутников OneWeb, будут использованы для пусков по федеральной программе и для других заказчиков.
Россия отказалась запускать спутники OneWeb после того, как британское правительство не захотело выходить из состава директоров компании, а сама спутниковая компания не дала гарантий того, что спутники не будут использованы в военных целях.